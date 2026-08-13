NEET UG Choice Filling 2026: चॉइस फिलिंग करते समय न करें ये गलतियां, जानें लास्ट डेट और पूरा अलॉटमेंट शेड्यूल

MCC NEET UG Counselling 2026 Choice Locking Rules: Medical Counselling Committee (MCC) द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ), AIIMS, JIPMER, डिम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट (mcc.nic.in पर ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित कर दी है।

NEET UG 2026 के पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 'चॉइस फिलिंग और लॉकिंग' (Choice Filling & Locking) होता है। MCC द्वारा रजिस्ट्रेशन के बाद, चयन प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 तक जारी कर दी गई है, जिससे रजिस्टर्ड छात्रों को भारत के अपने पसंदीदा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को भरने के लिए पर्याप्त टाइम दिया जाएगा। साथ ही,

ऑफिशियल चयन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक वेबसाइट पर जारी रहेगी।

NEET UG 2026 Round 1: चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट शेड्यूल

MCC द्वारा घोषित ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार राउंड 1 का शेड्यूल जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।