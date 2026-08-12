DU PG CSAS 2026 Spot Round 2 Schedule: जानें डेट्स, admission.uod.ac.in से पाएं Latest Updates
Delhi University PG Spot Round 2 Admissions: डीयू ने आज 12 अगस्त 2026 को वेबसाइट admission.uod.ac.in पर 2 साल पोस्टग्रेजुएशन (PG) सिलेब्स में एडमिशन लेने के लिए स्पॉट राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र यहां से नोटिस को देखें।
DU PG Admission 2026 Spot Round 2: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने आज 12 अगस्त, 2026 को 2 साल का पोस्टग्रेजुएशन (PG) सिलेब्स में एडमिशन के लिए CSAS Spot Round 2 Schedule 2026 का पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र कार्यक्रम के पूरे शेड्यूल की PDF को देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।
निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, सीटों की लिस्ट 12 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, DU PG CSAS स्पॉट राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा।
DU PG CSAS Spot Round 2 का जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल
DU PG CSAS Spot Round 2 से जुड़े पूरे शेड्यूल के बारे में जानकारी लेने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देखें।
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इवेंट
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डेट और टाइम
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Vacant Seats
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14 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे)
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स्पॉट राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग
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14 अगस्त (शाम 5:00 बजे) से 16 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
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सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी
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19 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे)
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अलॉटेड सीट एक्सेप्ट करने की अवधि
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19 अगस्त (शाम 5:00 बजे) से 21 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
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कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन एवं अप्रूवल
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19 अगस्त से 22 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
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ऑनलाइन एडमिशन फीस भुगतान की लास्ट डेट
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23 अगस्त 2026 (शाम 4:59 बजे तक)
DU PG Admission 2026 Notice - यहां क्लिक करें
What are the Steps for Admission Guide?
- 19 अगस्त 2026 को शाम 5:00 बजे के बाद admission.uod.ac.in पर जाकर अपने CSAS PG Dashboard में लॉगिन करें।
- यदि आपको स्पॉट राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, तो 21 अगस्त 2026 की शाम 4:59 बजे से पहले ऑनलाइन 'Accept' ऑप्शन को चुनें।
- डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन: संबंधित कॉलेज आपके द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों और पात्रता का वेरिफिकेशन करेंगे।
- फीस भुगतान: कॉलेज की तरफ से अप्रूवल मिलते ही 23 अगस्त 2026 की शाम 4:59 बजे तक निर्धारित ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा कर अपना दाखिला सुरक्षित करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.