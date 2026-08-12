CBSE 12th Compartment Result 2026 OUT: 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
CBSE 12th Supplementary Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। छात्र नीचे दिए गए लिंक से स्कोरकार्ड को डउनलोड करें। साथ ही, DigiLocker प्लेटफॉर्म और UMANG ऐप से भी डाउनलोड करें।
CBSE Class 12 Supplementary Result 2026 Declared: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने अपने मार्क्स में सुधार (Improvement) करने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग लिया था, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइटों cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होने वाले छात्र अब देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण कॉलेजों में सेशन 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन (UG) एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
CBSE 12th Supplementary Result 2026 Highlights Table
CBSE 12th Supplementary Result 2026 से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
बोर्ड का नाम
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
|
एग्जाम का नाम
|
12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026
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रिजल्ट स्टेटस
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जारी
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
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रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी
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ऑफिशियल वेबसाइट्स
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cbseresults.nic.in, cbse.gov.in
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अन्य माध्यम
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डिजिलॉकर (DigiLocker), उमंग (UMANG) ऐप
CBSE 12th Supplementary Result 2026 LInk - यहां क्लिक करें
How to Download CBSE Class 12 Compartment Result 2026?
सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 को ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
- 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट के लिए लिंक पर क्लिक करें
- सबमिट करने के लिए अपने क्रेडिट फिल करें
- सीबीएसई 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित होगा।
- अपने डिटेल्स की जांच करें।
- फिर, स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें।
- उस स्कोरकार्ड की एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.