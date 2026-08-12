DU Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी Sports, ECA और ITEP अलॉटमेंट आउट, जानें 13 अगस्त तक कैसे करें Online Accept

DU CSAS UG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) में एडमिशन के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के जरिए स्पोर्ट्स (Sports), एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने इन सुपरन्यूमरेरी कोटा के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, वे अपने एडमिशन डैशबोर्ड पर जाकर अलॉटमेंट सीट को देख सकते हैं।

विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस के अनुसार, स्पोर्ट्स और ECA कोटा के अंदर सीट पाने वाले छात्रों को अपनी सीट को स्वीकार करने के लिए 13 अगस्त 2026 को शाम 4:59 बजे तक का टाइम दिया गया है। छात्र अलॉटेड सीट को देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर रिजल्ट को देख सकते हैं।

DU Admission 2026 Important Dates Schedule Table

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र स्पोर्ट्स, ECA और ITEP एडमिशन का रिवाइज्ड शेड्यूल देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल से जानें हर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में।