Jiwaji University Result 2026 जारी, इस Link चेक करें UG, PG सेमेस्टर मार्क्स
Jiwaji University Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने विभिन्न UG, PG, प्रोफेशनल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाकर अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
Jiwaji University Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर ने विभिन्न UG (BA, BSc, BCom, BBA, BCA) और PG (MA, MSc, MCom समेत अन्य पाठ्यक्रमों) के सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। जून 2026 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को केवल अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे अपनी मार्कशीट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
Jiwaji University Result 2026 Direct Link
जीवाजी यूनिवर्सिटी UG और PG कोर्स के रिजल्ट 2026 का लिंक अब jiwaji.edu पर उपलब्ध है। छात्र जीवाजी विश्वविद्यालय के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए, नीचे दिए गए लेख में रिज़ल्ट देखने के लिए एक सीधा लिंक भी दिया गया है।
|
Jiwaji University Result 2026 Link
ऐसे चेक करें जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026
छात्र नीचे दिए इन आसान चरणों को देखकर अपना जीवाजी परिणाम 2026 चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले Jiwaji University की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होम पेज पर Information Corner सेक्शन में Result पर क्लिक करें।
-
अपने संबंधित कोर्स के आगे Views Result पर क्लिक करें।
-
अब रोल नंबर दर्ज करें।
-
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
-
भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
मार्कशीट में क्या विवरण चेक करें?
मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्र उसमें दिए गए निम्नलिखित विवरणों को अवश्य चेक करें:
-
छात्र का नाम
-
रोल नंबर
-
कोर्स एवं सेमेस्टर
-
विषयवार अंक
-
कुल अंक
-
पास/फेल स्टेटस
-
विश्वविद्यालय की अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां
यदि मार्कशीट में किसी प्रकार की गलतीदिखाई देती है तो छात्र तुरंत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करें।
जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी (JU) की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी, जिसकी आधारशिला भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखी थी। यह विश्वविद्यालय यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा मान्यता प्राप्त है। रिजल्ट से जुड़े मुख्य विवरण नीचे दी गई तालिका में देखेें।
|
विश्वविद्यालय का नाम
|
जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर
|
परीक्षा सत्र
|
जून-2026
|
कोर्स
|
UG , PG , प्रोफेशनल और डिप्लोमा
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
jiwaji.edu
|
रिजल्ट देखने के लिए आवश्यक
|
रोल नंबर
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.