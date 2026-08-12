जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026: UG, PG कोर्स के नतीजे जारी, यहां देखें Direct Link
Jiwaji University Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने अगस्त 2026 में कई यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। स्टूडेंट्स अब अपना रिजल्ट univindia.com और jiwaji.edu पर जाकर चेक कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
Jiwaji University Result 2026 OUT: जीवाजी यूनिवर्सिटी ने UG और PG के कई कोर्स के रिजल्ट 2026 जारी कर दिए हैं। BBA, BCA, B.Sc., MBA और M.P.Ed. समेत विभिन्न परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थी अब अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी रोल नंबर की मदद से यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट में नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से चेक कर लें।
जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स
ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने UG और PG कोर्स के इवन सेमेस्टर रिजल्ट 2026 जारी करना शुरू कर दिया है। मार्च-जून 2026 और दिसंबर 2025 परीक्षा सत्रों के परिणाम आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। छात्र रोल नंबर से अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं। NEP और CBCS के तहत आने वाले कोर्स के रिजल्ट univindia.com/JwgResult पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें।
|
यूनिवर्सिटी का नाम
|
जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर
|
रिजल्ट वर्ष
|
2026
|
कोर्स
|
UG और PG
|
परीक्षा प्रणाली
|
CBCS और NEP
|
रिजल्ट जारी होने का तरीका
|
ऑनलाइन
|
रिजल्ट चेक करने के लिए
|
रोल नंबर
|
आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल
|
univindia.com/JwgResult
|
ग्रेडिंग सिस्टम
|
O, A+, A, B+, B, C, P और F
|
न्यूनतम पासिंग मार्क्स
|
35%
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
jiwaji.edu
10 अगस्त को जारी किए गए कोर्स के नाम
जीवाजी यूनिवर्सिटी ने 10 अगस्त 2026 को B.B.A. Sixth Semester (ATKT), B.C.A. Fourth Semester Diploma Course (NEP), B.B.A. First Year Certificate Course और B.C.A. First Year Certificate Course के परिणाम जारी किए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थी विश्वविद्यालय के रिजल्ट पोर्टल univindia.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
8 अगस्त को इन कोर्स के रिजल्ट हुए जारी
इससे पहले 8 अगस्त 2026 को भी कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। इनमें B.Sc. First Year Certificate Course, B.Sc. First Year Private, MBA Full Time Fourth Semester, MBA Chemical Sales and Marketing Management (Pharma), MBA Second Semester ATKT और M.P.Ed. Fourth Semester सहित अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। विद्यार्थी अपने संबंधित परीक्षा के सामने दिए गए View Result विकल्प के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
यूजी और पीजी कोर्स के रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को जीवाजी यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल jiwaji.edu पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर Information Corner पर क्लिक कर Results पर क्लिक करें। अब Year को चुने और संबंधित कोर्स के सामने View Result पर क्लिक करें। अब लॉगिन पेज पर रोल नंबर दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। विद्यार्थी अपने परिणाम को डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट लेकर भी रख सकते हैं।
Jiwaji University Result 2026 Direct Link
जिन विद्यार्थियों की परीक्षा का रिजल्ट 8 या 10 अगस्त 2026 को जारी हुआ है, वे आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से या नीचे दिए लिंक से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और अन्य विवरण जरूर चेक कर लें।
|
1
|
ACBBAS6
|
2
|
ACBCAS4
|
B.C.A FOURTH SEMESTER DIPLOMA COURSE (NEP) (ATKT) EXAM.JUNE-2026
|
3
|
CCBBA1
|
4
|
CCBCA1
|
5
|
CS1P
|
6
|
NCS1P
|
B.Sc. FIRST YEAR (CERTIFICATE COURSE) (PRIVATE) (NEP) EXAM. MAR.-2026
|
7
|
CMBFTC4
|
M.B.A (FULL TIME) FOURTH SEMESTER (COLLEGE) (CBCS) EXAM.JUNE-2026
|
8
|
MBCP4
|
M.B.A.CHEMICAL SALES AND MARKETING MANAGEMENT (PHARMA) FOURTH SEM (CBCS) EXAM.JUNE-2026
|
9
|
ACMBFTC2
|
M.B.A (FULL TIME) SECOND SEMESTER (COLLEGE)ATKT (CBCS) EXAM.JUNE-2026
|
10
|
AMBCP4
|
M.B.A.CHEMICAL SALES AND MARKETING MANAGEMENT(PHARMA) FOURTH SEM(ATKT) (CBCS) EXAM.JUNE-2026
|
11
|
MPED4
|
12
|
AMPED4
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.