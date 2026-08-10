Jiwaji University Result 2026 OUT: BA, BSc, MA, MSc, LLB, M.COM समेत अन्य कोर्स के रिजल्ट घोषित, रोल नंबर से यहां करें चेक
Jiwaji University Result 2026 OUT: जीवाजी विश्वविद्यालय ने BA, BSc, MA, MSc, LLB, M.Com सहित विभिन्न UG और PG कोर्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही छात्र अपना स्कोरकार्ड और मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Jiwaji University Result 2026: जीवाजी विश्वविद्यालय ने BA, BSc, MA, MSc, LLB, M.Com सहित विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाकर रोल नंबर दर्ज करके अपना रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्र उसमें दिए गए सभी विवरण ध्यान से चेक करें। किसी भी तरह की गलती होने पर तुरंत विश्वविद्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
Jiwaji University Result 2026 Download Link
जीवाजी विश्वविद्यालय ने BA, BSc, B.E., B.Pharm, PG Diploma, MA, MSc समेत कई UG और PG कोर्स के रिजल्ट लिंक कर दिए हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट रिजल्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल univindia.com/JwgResult/yearlistresult.php पर उपलब्ध है। छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में नीचे डायरेक्ट रिजल्ट लिंक भी दिया गया है।
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Jiwaji University Result 2026 Link
5, 6 और 7 अगस्त को जारी किए गए Jiwaji University Result
जीवाजी विश्वविद्यालय ने 5, 6 और 7 अगस्त 2026 को विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। 7 अगस्त को M.P.Ed. Fourth Semester (CBCS) जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। वहीं, 6 अगस्त को M.Com. Second Semester (NEP) जून 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इसके अलावा 5 अगस्त को M.Sc. Chemistry, M.A. English, M.A. Sanskrit, M.A. Yoga, M.Sc. Physics और M.Sc. Zoology के Fourth Semester के विभिन्न परिणाम जारी किए गए हैं। इनमें ATKT और CBCS परीक्षा के रिजल्ट भी शामिल हैं। परीक्षा में शामिल छात्र जीवाजी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
Jiwaji University Result 2026: किन-किन कोर्स का रिजल्ट जारी हुआ?
जीवाजी विश्वविद्यालय ने 3 और 4 अगस्त 2026 को विभिन्न UG, PG, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जारी किए गए रिजल्ट में B.Pharm आठवें सेमेस्टर, B.E. (Computer Science Engineering), B.E. (Electronics Engineering), PG Diploma in Guidance and Counselling, PG Diploma in Museology के साथ-साथ BA (Honours), BSc (Honours) के विभिन्न विषयों के चौथे वर्ष (NEP) के परिणाम शामिल हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री (II Chance) और प्राइवेट उम्मीदवारों के कई कोर्स के रिजल्ट भी घोषित किए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से संबंधित कोर्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
Latest Jiwaji University Result 2026
31 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय ने विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। जारी किए गए रिजल्ट में B.Sc. (Honours) Mathematics Fourth Year (NEP) के साथ-साथ M.Sc. Zoology, Mathematics, Botany, Industrial Chemistry और M.A. English, Hindi, History, Sociology, Psychology, Geography, Political Science सहित कई नियमित एवं प्राइवेट (EX) 2nd सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
|
S.No
|
EXCODE
|
Exam Name
|
1
|
CHMATH4
|
B.Sc. (Honours) Mathematics Fourth Year (NEP) Exam March 2026
|
2
|
ZOOL2E
|
M.Sc. Zoology (EX) Second Semester Exam June 2026
|
3
|
SOCL2E
|
M.A. Sociology (EX) Second Semester Exam June 2026
|
4
|
PSYC2E
|
M.A. Psychology (EX) Second Semester Exam June 2026
|
5
|
NSOCL2E
|
M.A. Sociology (Private) (EX) Second Semester Exam June 2026
|
6
|
NPOLS2E
|
M.A. Political Science (Private) (EX) Second Semester Exam June 2026
|
7
|
NMCOM2E
|
M.Com. (Private) (EX) Second Semester Exam June 2026
|
8
|
NHIND2E
|
M.A. Hindi (Private) (EX) Second Semester Exam June 2026
|
9
|
NGEOG2E
|
M.A. Geography (Private) (EX) Second Semester Exam June 2026
|
10
|
MATH2E
|
M.Sc. Mathematics (EX) Second Semester Exam June 2026
|
11
|
MCOM2E
|
M.Com. (EX) Second Semester Exam June 2026
|
12
|
NENGL2E
|
M.A. English (Private) (EX) Second Semester Exam June 2026
|
13
|
HIST2E
|
M.A. History (EX) Second Semester Exam June 2026
|
14
|
ICHM2E
|
M.Sc. Industrial Chemistry (EX) Second Semester Exam June 2026
|
15
|
HIND2E
|
M.A. Hindi (EX) Second Semester Exam June 2026
|
16
|
ENGL2E
|
M.A. English (EX) Second Semester Exam June 2026
|
17
|
BOT2E
|
M.Sc. Botany (EX) Second Semester Exam June 2026
लेटेस्ट जीवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026
एहाल ही में यूनिवर्सिटी द्वारा एलएलबी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। छात्र 30 जुलाई को जारी किए गए इन कोर्स रिजल्ट्स की सूची नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
S.No.
|
एग्जाम कोड
|
कोर्स
|
1
|
ABMED2
|
BACHELOR AND MASTER OF EDUCATION (INTEGRATED)SECOND SEM.(ATKT) EXAM.JUNE-2026
|
2
|
ABMED4
|
BACHELOR AND MASTER OF EDUCATION (INTEGRATED) FOURTH SEMESTER (ATKT) EXAM.JUNE-2026
|
3
|
BMED2
|
BACHELOR AND MASTER OF EDUCATION(INTEGRATED) SECOND SEMESTER EXAM.JUNE-2026
|
4
|
BMED4
|
BACHELOR AND MASTER OF EDUCATION(INTEGRATED) FOURTH SEMESTER EXAM.JUNE-2026
|
5
|
LLM2
|
LL.M. SECOND SEMESTER EXAM. JUNE-2026
|
6
|
LLM4
|
LL.M. FOURTH SEMESTER EXAM. JUNE-2026
Jiwaji University Result 2026 कैसे चेक करें?
विद्यार्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपने कोर्स का रिजल्ट देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप जीवाजी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट jiwaji.edu पर जाएं।
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होम पेज पर Information Corner सेक्शन में Result पर क्लिक करें।
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Class Selection Panel पर ईयर सिलेक्ट करें और Proceed for Result पर क्लिक करें।
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अब अपने कोर्स को सर्च करें और उसके सामने View Result पर क्लिक करें।
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अब एक नया पेज ओपन होगा जहां अपना Roll Number डालकर View Marksheet पर क्लिक करें।
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ऐसा करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसमें अपनी डिटेल्स को चेक करें और डाउनलोड कर प्रिंट करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.