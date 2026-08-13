KVS NVS Tier 2 Result 2026: इस तिथि को जारी होगा केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट, देखें ये लेटेस्ट अपडेट

KVS NVS Tier 2 Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने KVS और NVS Tier 2 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अपडेट जारी किया है। केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 अगस्त के मध्य में जारी किया जाएगा। Tier 2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।

केवीएस एनवीएस रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स

केवीएस एनवीएस भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। इस भर्ती के तहत KVS में 9,921 और NVS में 5,841 पदों समेत कुल 15,762 पद भरे जाएंगे। Tier 2 परीक्षा 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। इसकी प्रोविजनल आंसर की और OMR रिस्पॉन्स शीट 13 मई 2026 को जारी की गई थीं। उम्मीदवारों को आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया गया था। KVS NVS Tier 2 Result 2026 अगस्त के मध्य में जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।