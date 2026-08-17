KVS NVS Tier 2 Result 2026 OUT: केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट घोषित, ये रहा Direct Link

KVS NVS Tier-2 Result 2026 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त 2026 को KVS और NVS भर्ती परीक्षा के Tier-2 रिजल्ट जारी करने की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में PGT (Computer Science), TGT (Computer Science), Finance Officer और Stenographer Grade-I पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं। उम्मीदवार जिसने टियर 2 परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट इन आधिकारिक वेबसाइटों navodaya.gov.in, kvsangathan.nic.in और cbse.gov.in पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। KVS और NVS Tier-II परीक्षा 27 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा की Answer Key और OMR Sheet 13 मई 2026 को जारी की गई थीं। Important Update



Commencement of Phase-wise Declaration of Results of Tier-II Recruitment Examination for KVS and NVS



Candidates are advised to refer only to official sources for verified information.



Access the result through the Link : https://t.co/Z2S0VHbTZd@EduMinOfIndia… pic.twitter.com/f1IuUX1wzz — CBSE HQ (@cbseindia29) August 17, 2026

केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स KVS Tier 2 रिजल्ट 2026 17 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉगिन कर अपना शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिजल्ट से संबंधित हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देखें। भर्ती संस्थान का नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) संगठन का नाम KVS और NVS परीक्षा का नाम KVS NVS Tier-2 परीक्षा 2026 पद विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पद विज्ञापन संख्या RECTT. NOTIFICATION/01/2025 परीक्षा तिथि 27 से 31 मार्च 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 17 अगस्त 2026 आधिकारिक वेबसाइट (CBSE) cbse.gov.in आधिकारिक वेबसाइट (KVS) kvsangathan.nic.in आधिकारिक वेबसाइट (NVS) navodaya.gov.in KVS NVS Tier 2 Result 2026 किन पदों के लिए जारी हुआ? CBSE के प्रेस नोट के अनुसार, पहले चरण में निम्न पदों के Tier-II रिजल्ट जारी किए गए हैं:

PGT (Computer Science)

TGT (Computer Science)

Finance Officer

Stenographer Grade-I KVS NVS Tier-2 Result 2026 Link-1 यहां क्लिक करें KVS NVS Tier-2 Result 2026 Link-2 यहां क्लिक करें KVS NVS Tier 2 Result 2026 कैसे चेक करें? उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स से अपना केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट चेक कर सकते हैं: सबसे पहले KVS NVS भर्ती के आवेदन पोर्टल पर जाएं। Candidate Login लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद Tier-II Result लिंक पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर रख लें। Also Check: KVS NVS Tier 2 Final Answer Key 2026 KVS NVS Tier 2 Result 2026 के बाद क्या होगा? जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, PGT Computer Science, TGT Computer Science और Finance Officer पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कॉल लेटर आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी क्षेत्र/संगठन की प्राथमिकता दर्ज करनी होगी, यदि भर्ती अधिसूचना के अनुसार यह लागू है।