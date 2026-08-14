MP Board Exam Dates 2027: 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, जानें सब्जेक्ट-वाइ़ज एग्जाम डेट्स

MPBSE Class 10th 12th Date Sheet 2027 Out: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने राज्य के लाखों छात्रों का एग्जाम को लेकर इंतजार खत्म कर दिया है। बोर्ड ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं यानी हाई स्कूल और 12वीं यानी हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल डेटशीट को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

इस बार बोर्ड ने टाइम टेबल को पहले जारी करके सभी छात्रों को तैयारी करने का पर्याप्त टाइम दिया है। साथ ही, इस साल एमपीबीएसई की ओर से मुख्य एग्जाम के साथ-साथ सप्लीमेंट्री MPBSE Exam Date 2027 भी जारी कर दिए गए है। एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर MP Board Time Table 2027 देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

MPBSE Board Exam Schedule 2027: एग्जाम डेट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दोनों कक्षओं के एग्जाम एक ही शिफ्ट (Single Shift) में ही आयोजित की जाएंगी। छात्र शिफ्ट की डिटेल्स जानने के लिए यहां देखें।