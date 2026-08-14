MP Board Exam Dates 2027: 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, जानें सब्जेक्ट-वाइ़ज एग्जाम डेट्स
MP Board Time Table 2027: मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए MP Board Exam 2027 Time Table जारी कर दिया गया है। कक्षा दसवीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो जाएगी।
MPBSE Class 10th 12th Date Sheet 2027 Out: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने राज्य के लाखों छात्रों का एग्जाम को लेकर इंतजार खत्म कर दिया है। बोर्ड ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 10वीं यानी हाई स्कूल और 12वीं यानी हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल डेटशीट को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।
इस बार बोर्ड ने टाइम टेबल को पहले जारी करके सभी छात्रों को तैयारी करने का पर्याप्त टाइम दिया है। साथ ही, इस साल एमपीबीएसई की ओर से मुख्य एग्जाम के साथ-साथ सप्लीमेंट्री MPBSE Exam Date 2027 भी जारी कर दिए गए है। एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर MP Board Time Table 2027 देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
MPBSE Board Exam Schedule 2027: एग्जाम डेट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दोनों कक्षओं के एग्जाम एक ही शिफ्ट (Single Shift) में ही आयोजित की जाएंगी। छात्र शिफ्ट की डिटेल्स जानने के लिए यहां देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE)
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12वीं एग्जाम डेट्स
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17 फरवरी 2027 से 19 मार्च 2027 तक
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10वीं एग्जाम डेट्स
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24 फरवरी 2027 से 18 मार्च 2027 तक
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प्रैक्टिकल एग्जाम
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1 फरवरी से 19 मार्च 2027 तक
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एग्जाम का टाइम
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सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
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ऑफिशियल वेबसाइट
कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम 2027: मुख्य सब्जेक्ट की डेट्स
कक्षा 10वीं की मुख्य थ्योरी (Theory) एग्जाम 24 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2027 तक चलेंगी। परंतु, सब्जेक्ट-वाइज एग्जाम डेट्स की डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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एग्जाम डेट
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सब्जेक्ट
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24.02.2027
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मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, चित्रकला, गायन वादन, तबला पखावज, कम्प्यूटर
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25.02.2027
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NSQF आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI)
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27.02.2027
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उर्दू
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02.03.2027
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हिन्दी
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05.03.2027
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गणित (स्टेण्डर्ड), गणित (बेसिक)
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09.03.2027
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अंग्रेजी
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12.03.2027
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संस्कृत
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15.03.2027
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विज्ञान
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18.03.2027
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सामाजिक विज्ञान
कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम 2027: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम शेड्यूल
12वीं के एग्जाम 17 फरवरी 2027 से सभी छात्रों के लिए शुरू होंने जा रहे है। छात्र यहां से प्रमुख सब्जेक्ट का पूरा शेड्यूल जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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एग्जाम डेट
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सब्जेक्ट
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17.02.2027
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बायोटेक्नॉलोजी, गायन वादन, तबला पखावज -
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18.02.2027
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उर्दू, मराठी
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20.02.2027
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संस्कृत
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22.02.2027
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NSQF के समस्त विषय, शारीरिक शिक्षा, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (AI)
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23.02.2027
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हिन्दी
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24.02.2027
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ड्राइंग एण्ड डिजाइन
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25.02.2027
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मनोविज्ञान
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26.02.2027
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अंग्रेजी
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01.03.2027
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इन्फॉरमेटिक प्रेक्टिसेस
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03.03.2027
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समाज शास्त्र
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04.03.2027
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भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बैण्डरी मिल्क ट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एण्ड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास
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08.03.2027
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बायलॉजी
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11.03.2027
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राजनीति शास्त्र
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13.03.2027
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रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एली. आफ साईंस एण्ड मेथेमेटिक्स यूजफुल फार एग्रीकल्चर, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, गृह प्रबन्ध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान
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16.03.2027
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गणित
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17.03.2027
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कृषि, होम साइंस (कला समूह), एकांउटेन्सी
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19.03.2027
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भुगोल, क्रॉप प्रोडेक्शन एण्ड हार्टिकल्चर, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया- विज्ञान एवं स्वास्थ्य
MPBSE Time Table 2027 PDF Direct Link: यहां क्लिक करें
बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का 'स्मार्ट प्लान' छात्र क्या और कैसे बना सकते हैं?
10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी होने के बाद छात्रों को एग्जाम पास करने के लिए अपना स्मार्ट प्लान बना सकते हैं। छात्र एग्जाम में अच्छे से स्कोर पाने के लिए यहां से कुछ ट्रेंडिंग टिप्स को अपनाएं:
- रिवर्स स्टडी प्लान बनाएं: जिन सब्जेक्ट के एग्जाम डेट्स पहले हैं, छात्र उनकी तैयारी को प्हले करें। साथ ही, जिन सब्जेक्ट के बीच कम गैप मिला है, उनका रिवीजन अभी से पूरा कर लें।
- मॉडल पेपर और PYQs पर जोर दें: MP Board द्वारा जारी ऑफिशियल सैंपल पेपर्स और पिछले 5 सालों के क्वश्न पेपर (Previous Year Question Papers) से प्रैक्टिस करें। साथ ही, इससे टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल टूल्स की मदद: यदि आपको किसी कठिन टॉपिक या मैथ्स/साइंस के फॉर्मूले समझने में समस्या आ रही है, तो एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की मदद से झटपट डाउट क्लीयर करें।
MP Board टाइम टेबल 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?
- मध्य प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘Time Table’ टैब पर क्लिक करें।
- ‘High School / Higher Secondary Main Exam Time Table 2027’ लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, स्क्रीन पर PDF फाइल खुल जाएगी।
- इस PDF को डाउनलोड करके एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
छात्र MPBSE Class 10th 12th Date Sheet 2027 को डाउनलोड करने के साथ-साथ अन्य डिटेल्स को जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.