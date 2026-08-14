Independence Day Poetry in Hindi: स्कूलों में धूम मचाने के लिए 15 अगस्त की सबसे आसान कविताएं

Independence Day Poems in Hindi 2026: 15 अगस्त का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बेहद ही खास होता है। भारत में इस दिन को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए गर्व और देशभक्ति का दिन होता है। साथ ही, इस दिन को खास और यादगार बनाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों व अन्य संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को स्वतंत्रता दिवस पर कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोतसाहित कर रहे है या स्कूलों के हॉल में देशभक्ति का जादू बिखेरना चाहते हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ आसान और दिल को छूने वाली चुनिंदा कविताएं लेकर आए है। साथ ही, इन चुनिंदा कविताओं को आप अपने बच्चों को आसानी से याद भी करवा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस: इतिहास, महत्व और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी जानकारी आजकल के बच्चों को 15 अगस्त 2026 यानी स्वतंत्रता दिवस से जुड़े इतिहास, इसके महत्व और नेशनल फ्लैग की इपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी कम ही जानकारी होती है। परंतु, आज हम इस आर्टिकल में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े इन सभी महत्वपूर्ण बिंदूओं को बड़ी आसानी से समझाएंगे।

Independence Day 2026 क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है, जिनकी बदौलत 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत के पट्टे से आजाद हुआ था। आजादी का दिन: 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के 'लाहौरी गेट' पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तिरंगे के तीन रंग: तिरंगे में तीन रंग पाएं जाते है। साथ ही, क्या आप जानते है यह तीनों कलर का भी अपना-अपना मतलब होता है? जी हां, तिरंगे में मौजूद तीनों रंग किसी न किसी चीज का प्रतीक होते हैं। साथ ही, अशोक चक्र का भी अपना महत्व है। केसरिया : तिरंगे के इस कलर का मतलब साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है।

सफेद : तिरंगे में सफेद कलर शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है।

हरा : तिरंगे में यह रंग सबसे नीचे होता है, जो विश्वास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

अशोक चक्र: तिरंगे में अशोक चक्र बीच की सफेद पट्टी के भी बीच में स्थित 24 तीलियों वाला होता है। यह 'अशोक चक्र' निरंतर प्रगति और धर्म का संदेश देता है।

Independence Day Poetry for School Students: स्कूलों और अन्य स्थानों पर बोलने के लिए कविताएं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोलने के लिए लयबद्ध कविताओं को यहां से देखें। साथ ही, यह कविताएं जल्दी याद भी हो जाएंगी: कविता - 1. बच्चों के लिए सबसे आसान और जोश भरी कविता वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो! हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो! सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो! — द्वारका प्रसाद माहेश्वरी कविता - 2. छात्रों के लिए छोटी कविता हम नन्हे-नन्हे बच्चे हैं, नादान उमर के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं! जननी की जय-जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे!

अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे! हम हिम गिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएँगे!