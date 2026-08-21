MP NEET Counselling 2026: राउंड 1 Seat Allotment Result की डेट में हुआ बदलाव, जानें क्या है नई डेट?

MP NEET Counselling Round 1 Revised Dates OUT: चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME), मध्य प्रदेश ने MP NEET UG काउंसलिंग 2026 के Round 1 का Revised Schedule ऑफिशिय वेबसाइट पर ऑफिशियल तौर से जारी कर दिया है। MP NEET 2026 Round 1 Allotment Result 24 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा। छात्र New Revised Counselling Result Date के ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही, वहीं से एमपी NEET सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को देख और डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, छात्रों को 25 से 30 अगस्त तक अपने अलॉटेड कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। साथ ही, ऑल इंडिया कोटा (AIQ) काउंसलिंग के टाइम-टेबल में हुए बदलावों के बाद राज्य कोटे की काउंसलिंग डेट्स को भी रिवाइज्ड किया गया है। मध्य प्रदेश की 85% स्टेट कोटा सीटों पर MBBS और BDS सिलेब्सों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को ऑफिशइयल पोर्टल dme.mponline.gov.in पर जाकर नया शेड्यूल देख सकते हैं।

MP NEET 2026 Round 1 Allotment Result पहले किन डेट को जारी होने वाला था? MP NEET UG Counselling के राउंड 1 की प्रक्रिया में शामिल हुए छात्रों का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 अगस्त 2026 को जारी किया जाना था, परंतु अब यह रिजल्ट 24 अगस्त 2026 को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्रों को सीट मिलने के बाद दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ही अपनी आगे-की एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। MP NEET UG Counselling Round 1 Revised Schedule Released, Notice - यहां पढ़ें MP NEET UG काउंसलिंग 2026 (Round 1) का रिवाइज्ड शेड्यूल एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 1 का नया और रिवाइज्ड शेड्यूल की मुख्य जानकारी हासिल करने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट पहले की डेट्स रिवाइज्ड डेट्स राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 अगस्त 2026 24 अगस्त 2026 अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग और एडमिशन 21 से 27 अगस्त 2026 25 अगस्त से 3 सितंबर 2026 (शाम 6:00 बजे तक) सीट कैंसिलेशन/इस्तीफा और अपग्रैड का ऑप्शन 21 से 27 अगस्त 2026 25 अगस्त से 3 सितंबर 2026

सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद जिन छात्रों को मेडिकल या डेंटल कॉलेज अलॉट हुए होंगे, उन्हें 25 अगस्त से 3 सितंबर 2026 के बीच अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यदि कोई छात्र राउंड 2 के लिए अपनी सीट को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो वे रिपोर्टिंग के दौरान ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपना ऑप्शन भी चुन सकते हैं। छात्रों के लिए रिजल्ट के बाद इंपॉर्टेंट बांते जैसे ही, आयोग द्वारा रिजल्ट जारी होते ही छात्रों को एडमिशन की आगे की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले इन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। 1. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स: कॉलेज रिपोर्टिंग के समय छात्रों को NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड, कक्षा 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की ओरिजिनल और फोटोकॉपी को साथ जरूर ले जाएं।