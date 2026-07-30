MP RAEO Admit Card 2026: एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एडमिट कार्ड जल्द, परीक्षा 5 अगस्त को

MP RAEO Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर MP RAEO एडमिट कार्ड 2026 जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरा है, वे अपने एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और TAC Code की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

MP RAEO Admit Card 2026 कब जारी होगा?

MPESB की ओर जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 5 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। आमतौर पर बोर्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नही मिलेगी।