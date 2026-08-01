NEET UG Counselling Schedule 2026 Out: AIQ और स्टेट कोटा काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 5 अगस्त से होगी Registration Start

सहभागी संस्थानों द्वारा संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन

11 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक (दोपहर 3:00 बजे तक); भुगतान शाम 6:00 बजे तक।

25 अगस्त से 29 अगस्त 2026 (दोपहर 3:00 बजे तक); भुगतान शाम 6:00 बजे तक।

5 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक (दोपहर 3:00 बजे तक); भुगतान शाम 6:00 बजे तक।

विकल्प भरने/लॉक करने की सुविधा

विकल्प भरने की अवधि: 6 अगस्त से 13 अगस्त (सुबह 11:00 बजे)

विकल्प बंद करने की अवधि: शाम 4:00 बजे (12 अगस्त) से सुबह 11:00 बजे (13 अगस्त) तक

विकल्प भरने की अवधि: 25 अगस्त से 30 अगस्त (रात 11:00 बजे तक)

विकल्प बंद करने की अवधि: शाम 4:00 बजे से रात 11:00 बजे तक (30 अगस्त)