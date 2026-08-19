NTA AIAPGET Admit Card 2026: एनटीए अखिल भारतीय आयुष परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

NTA AIAPGET Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 22 अगस्त 2026 को निर्धारित एग्जाम सेंटर पर दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगी। पहली शिफ्ट में आयुर्वेद और दूसरी शिफ्ट में सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी का पेपर होगा।

एनटीए अखिल भारतीय आयुष परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।