KVS NVS Result 2026 Tier 2: केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

KVS NVS Result 2026 Tier 2: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने दिनांक 18 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर केवीएस एनवीएस टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट असमिया, उर्दू, बांग्ला, गारो, बायो-टेक्नोलॉजी, मणिपुरी, तमिल और तेलुगु विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) के साथ-साथ मराठी, तेलुगु, असमिया, मणिपुरी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम और तमिल के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (TGT) का जारी किया गया। टियर-1 की परीक्षा का रिजल्ट 17 अगस्त 2026 को जारी किया गया।

केवीएस एनवीएस टियर 2 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS NVS Tier 2 Result 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

सीबीएसई केवीएस एनवीएस टियर 2 का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।