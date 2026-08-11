NVS Class 6 Admission 2026: जवाहर नवोदय फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारी बदल सकते हैं? जानें पूरी प्रक्रिया

NVS Class 6 Application Correction Window 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन एग्जाम (JNVST) कक्षा 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए Application Correction Window को ऑफिशियल तौर पर खोल दिया गया है। जिन भी पेरेंट्स और छात्रों को अपने फॉर्म में सुधार करना चाबते है, वे अब ऑफिशियल पोर्टल navodaya.gov.in या cbseitms.rcil.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह करेक्शन विंडो आज और कल यानी 11 और 12 अगस्त 2026 तक ही खुली रहेगी। NVS Class 6 Admission 2026: मुख्य डिटेल्स व डेट्स नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन एग्जाम और करेक्शन विंडो से संबंधित सभी मुख्य डिटेल्स और डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। इवेंट इंपॉर्टेंट डेट्स आयोजक संस्था नवोदय विद्यालय समिति (NVS) एग्जाम का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST 2026) कक्षा कक्षा 6 सुविधा का नाम ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in सुधार का मोड केवल ऑनलाइन मोड आवश्यक क्रेडेंशियल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि

Navodaya Class 6 Correction Window Link Active - यहां क्लिक करें नवोदय कक्षा 6 फॉर्म में किन डिटेल्स में कर सकते हैं Correction? नवोदय विद्यालय समिति के नियम के अनुसार पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सभी हिस्सों में बदलाव नहीं कर सकते। परंतु, नीचे दी गई इस लिस्ट में शामिल केवल चीजों में बदलाव किया जा सकता हैं। लिंग: पुरुष , महिला , थर्ड जेंडर

कैटेगरी: सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)

क्षेत्र का प्रकार: ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban)

दिव्यांगता की स्थिति: दिव्यांगता का प्रकार यदि लागू हो

एग्जाम का मोड: हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा करेक्शन विंडो में ऑनलाइन सुधार कैसे करें? छात्र JNVST, NVS Class 6 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते है, तो वह नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहां नीचे दिए गए इन स्टेप्स पर नजर डालें। छात्र NVS के ऑफिशियल पोर्टल navodaya.gov.in पर विजिट करें। होमपेज पर दिए गए ‘Click here for Correction Window for Class VI JNVST’ लिंक पर क्लिक करें। फिर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि को फिल करके लॉगिन-इन करें। लॉगिन करने के बाद छात्र जिस क्षेत्र या सेक्शन में अपनी गलती को सुधारना चाहते है, उस सेक्शन पर क्लिक करें। फिर, फॉर्म में किए गए बदलावों को दोबारा चेक करके फॉर्म को 'Submit' कर दें।