Rajasthan Computer Instructor Exam Date 2026 OUT: वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के 3951 पदों के लिए परीक्षा इस दिन होगी, यहां देखें शेड्यूल
Rajasthan Computer Instructor Exam Date 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं, जिसके तहत कुल 3951 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यहां परीक्षा का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।
Rajasthan Computer Instructor Exam Date 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,951 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथि और पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।
Rajasthan Computer Instructor Exam Date 2026
बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें।
|
परीक्षा
|
परीक्षा तिथि
|
वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक
|
22 अगस्त 2026
|
बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक
|
23 अगस्त 2026
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राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड कब जारी होगा?
RSSB परीक्षा से लगभग 3 से 4 दिन पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड की सहायता से आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
RSSB कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा पैटर्न 2026
RSSB कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में दो पेपर (Paper I और Paper II) होंगे। दोनों पेपरों में बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। सामान्य और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक, जबकि SC/ST वर्ग के लिए 5% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं।
|
पेपर
|
प्रश्न
|
कुल अंक
|
समय
|
पेपर-I
|
100
|
100
|
2 घंटे
|
पेपर-II
|
100
|
100
|
2 घंटे
|
कुल
|
200
|
200
|
4 घंटे
वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर परीक्षा के दिन के जरूरी निर्देश
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एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी साथ लेकर जाएं।
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एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें।
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रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।
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बोर्ड द्वारा जारी सभी परीक्षा निर्देशों का पालन करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.