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UP Police Constable Result 2026 OUT LIVE: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट uppbpb.gov.in पर घोषित, ये रहा PDF लिंक

Farhan Khan
By Farhan Khan
Jul 31, 2026, 16:14 IST

UP Police Constable Result 2026 LIVE: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRB) ने अपनी  आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार जिसने कांस्टेबल भर्ती दी थी, वे अब uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 

UP Police Constable Result 2026 OUT LIVE: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट uppbpb.gov.in पर घोषित, ये रहा PDF लिंक
UP Police Constable Result 2026 OUT LIVE: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट uppbpb.gov.in पर घोषित, ये रहा PDF लिंक

HIGHLIGHTS

  • यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हुआ।
  • यूपी पुलिस कांस्टेबस भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था।
  • कांस्टेबल परीक्षा में पास उम्मीदवारों को PET/PST और DV के लिए बुलाया जाएगा।

UP Police Constable Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल करीब 24.5 लाख अभ्यर्थी अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, बोर्ड ने आज 31 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण, जैसे दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही उसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया जाएगा।

यहां देखें: यूपी पुलिस कट ऑफ 2026

UP Police Constable Result 2026 Download Link

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक 

 क्लिक करें 

यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 - हाइलाइट्स 

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इस भर्ती अभियान के माध्यम से 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती करेगा। परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे परीक्षा तिथि, रिजल्ट, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी विवरण, उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण 

जानकारी 

बोर्ड का नाम 

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

पद का नाम 

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल

रिक्त पदों की संख्या 

32,679

परीक्षा की तिथि 

08 जून, 09 जून और 10 जून 2026

रिजल्ट जारी होने की तिथि 

31 जुलाई 2026 को जारी 

चयन के चरण 

लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 

ऑफिशियल वेबसाइट 

uppbpb.gov.in 

UP Police Constable Result जारी

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की थी। इसके बाद 20 जून को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई और उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गईं थीं। अब बोर्ड आपत्तियों की जांच और कॉपियों के मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट 31 जुलाई 2026 को जारी कर दिया जाए। कांस्टेबल परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को PET/PST और डीवी के लिए बुलाया जाएगा।

LIVE UPDATES
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  • Jul 31, 2026, 16:14 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: किन पदों पर होगी भर्ती?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जरिये कुल 32,679 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें कांस्टेबल पीएसी/सशस्त्र पुलिस के लिए कुल 15,131 पद, कांस्टेबल (विशेष सुरक्षा बल)के लिए कुल 1,341 पद, जेल वार्डर (पुरुष) के लिए कुल 3279 पद, जेल वार्डर (महिला) के लिए कुल 106 पद, कांस्टेबल (सिविल पुलिस) के लिए कुल 10469 पद, कांस्टेबल/पीएसी (महिला) के लिए कुल 2282 पद और कांस्टेबल (घुड़सवार) के लिए कुल 71 पद आरक्षित है।    

  • Jul 31, 2026, 15:54 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट में क्या स्टेटस दिखेगा?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लॉग इन करेंगें, तो इसके बाद आपको DV/PST के लिए चयनित, कटऑफ से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं, लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए या लिखित परीक्षा में अनुपस्थित से जुड़ा कोई एक स्टेट्स जरूर दिखेगा। 

  • Jul 31, 2026, 15:45 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: यहां देखें ऑफिशियल कट-ऑफ

     

    कैटेगरी 

    कट ऑफ

    सामान्य (UR)

    258.03661

    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

    247.9334

    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

    251.63020

    अनुसूचित जाति (SC)

    239.3407

    अनुसूचित जनजाति (ST)

    220.10639

    महिला वर्ग (सामान्य)

    255.84346

    महिला वर्ग (OBC)

    247.93526

    महिला वर्ग (SC)

    236.31995

    महिला वर्ग (ST)

    211.47988
  • Jul 31, 2026, 15:35 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: पीईटी परीक्षा के लिए किया जाएगा आमंत्रित

    यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को पीईटी परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पीईटी परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट के भीतर 4.8 किमी दौड़ और महिला अभ्यर्थी को 14 मिनट के अंदर 2.4 किलो मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। 


  • Jul 31, 2026, 15:27 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: फाइनल आंसर-की जारी

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा के साथ-साथ फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर-की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।     

  • Jul 31, 2026, 15:20 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: फिजिकल टेस्ट कब होगा?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट सितंबर 2026 में जारी किया जा सकता है। इसके लिए ऑफिशियल डेट भी जारी की जाएगी। ऑफिशियल डेट वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 



  • Jul 31, 2026, 15:15 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: कितने उम्मीदवार सलेक्ट हुए?

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी uppbpb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की भी जारी की गई है। कुल 76,184 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन्हें अगले चरण डीवी पीएसटी के लिए चुना गया है। इन सफल उम्मीदवारों को अब दस्तावेजों की जांच (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो 17 अगस्त 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है।

  • Jul 31, 2026, 15:02 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद UP Police Bharti Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

  • Jul 31, 2026, 14:56 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रिजल्ट जारी

    UPPRPB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।   

  • Jul 30, 2026, 23:00 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: एडमिट कार्ड अपने पास रखें

    जिन उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं रहता, वे अभी से एडमिट कार्ड ढूंढ़कर अपने पास रख लें। क्योंकि रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। 

  • Jul 30, 2026, 21:45 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट के साथ फिजिकल टेस्ट की तिथि हो सकती है जारी

    यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के रिजल्ट के साथ फिजकल परीक्षा की तिथि भी घोषित की जा सकती है। हालांकि यह केवल अनुमान है। ऑफिशियल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। 

  • Jul 30, 2026, 20:45 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा की कट-ऑफ लिस्ट निम्न कारणों से प्रभावित हो सकती है। 

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल कट-ऑफ परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी। 

    अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी।

    रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है।  रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है। 

    उम्मीदवारों का ओवरऑल प्रदर्शन भी कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करता है। यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कट-ऑफ अंक भी अधिक होंगे। 

  • Jul 30, 2026, 19:40 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: सलेक्शन होने में कितना टाइम लगता है?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में कई महीनों का टाइम लगता है क्योंकि इसके सलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन, PST परीक्षा, PET परीक्षा और मेडिकल शामिल है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जात है कि वे धैर्य बनाए रखें और पल-पल की अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।    

  • Jul 30, 2026, 18:40 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: लिखित परीक्षा के बाद भी नहीं होगा सलेक्शन

    इस भर्ती में कई उम्मीदवार ऐसे भी होंगे, जो लिखित परीक्षा तो पास कर लेंगे लेकिन भर्ती होने से चूक जायेंगे और इसके पीछे शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ पूरी न कर पाना, स्टैमिना-अभ्यास की कमी, लंबाई और सीने के मापदंड को पूरा न कर पाना, दस्तावेजों में कमी और शारीरिक कमियां आदि कारण हो सकते हैं।    

     

  • Jul 30, 2026, 17:40 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शामिल थी?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग शामिल थी, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों का सलेक्शन फाइनल कट-ऑफ लिस्ट और मेरिट लिस्ट को देखते हुए किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सलेक्शन होने के बाद उम्मीदवार को कानून व्यवस्था, हथियार चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल और पुलिस कार्यप्रणाली आदि की जानकारी दी जाती है। 

  • Jul 30, 2026, 16:45 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: पिछले साल रिजल्ट कब जारी किया गया था?

    पिछले साल यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा 23 से 25 अगस्त और 30 से 31 अगस्त, 2024 तक, जिसमें 48 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 30 अक्टूबर को जारी की गई थी, और परिणाम 21 नवंबर 2024 को आधिकारिक UPPRPB वेबसाइट (uppbpb.gov.in) पर प्रकाशित किए गए थे।      

  • Jul 30, 2026, 16:00 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रोल नंबर न होने की स्थिति में क्या करें?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट देखने से पहले अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है या भूल गए हैं, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत है आपको बता दें कि एडमिट कार्ड पर रोल नंबर के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी होती है।  आप  रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से सीधे लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।       

     

  • Jul 30, 2026, 15:10 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट में गलती पाए जाने पर क्या करें?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि या गलती पाए जाने पर आपको परेशान होने पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क कर अपनी गलती को ठीक करा सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। जितना टाइम लगना चाहिए। उतना ही लगता है।          

  • Jul 30, 2026, 14:10 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें

    यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आने से वेबसाइट स्लो या हैंग हो जाती है। टेक्निकल ग्लिच आने से बचने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। 

       

  • Jul 30, 2026, 13:20 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: DV, PST या PET के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होेगा?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों के लिए DV, PST या PET परीक्षा की डेट जारी की जाएगी और उसके बाद एडमिट कार्ड  जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।  

  • Jul 30, 2026, 12:30 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: DV, PST या PET की डेट निकल जाने पर क्या होगा?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को DV, PST या PET के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डेट जारी की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार उस डेट पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा और उसका सलेक्शन रद्द हो सकता है। 

  • Jul 30, 2026, 11:46 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: UPPRPB क्या वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है?

    UPPRPB बोेर्ड यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की मेन लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकता है। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में विभिन्न जिलों और इकाइयों में की जाएगी।  



  • Jul 30, 2026, 08:37 IST

    UP Police Constable Result 2026: रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Jul 30, 2026, 08:36 IST

    UP Police Constable Result 2026: रिजल्ट के बाद क्या होगा?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) शामिल हैं। सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

  • Jul 29, 2026, 22:54 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट कैसे चेक करें?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। आपको सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। अब Top Notices देखें। UP Police Constable Result 2026 पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें। 

  • Jul 29, 2026, 22:43 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: कितने रिक्त पदों पर होगी भर्ती?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 32,679 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 13093 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 3264 पद, ओबीसी के लिए कुल 8818 पद, एससी के लिए कुल 6857 पद और एसटी के लिए कुल 647 पद आरक्षित हैं। 



  • Jul 29, 2026, 19:34 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: मेडिकल परीक्षा में फेल कब हो सकते हैं?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार अगर चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं पाया जाता है या इसके अलावा किसी गंभीर बीमारी या निर्धारित शारीरिक मानकों में कमी पाई जाती है, तो वह उम्मीदवार मेडिकल में पास नहीं होेगा। मेडिकल में पास होने के लिए चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मेेडिकल से पहले बॉडी का फुल चेकअप करा लें, ताकि समय रहते बीमारी पर काबू पाया जा सकें।  

  • Jul 29, 2026, 18:47 IST

    UP Police Result 2026 Date: क्या PET और PST परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जा सकती हैं?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल PET और PST की परीक्षा एक ही दिन भी आयोजित की जा सकती है। हालांकि इसके लिए रिजल्ट जारी होने के बाद एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगी। नोटिस में परीक्षा की तिथि से लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों तक की जानकारी निहित होती है, जिसे फॉलो किया जाना आवश्यक है। 

  • Jul 29, 2026, 18:10 IST

    UP Police Result 2026 Date: रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की होगी जारी

    यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होने के साथ ही फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी जाएगी। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसके बिना आंसर-की डाउनलोड नहीं की जा सकती। 

  • Jul 29, 2026, 17:27 IST

    Sarkari Result UP Police 2026: परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए थे?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए कुल 28,86,798 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 19,62,561 पुरुष और 9,24,237 महिला अभ्यर्थी शामिल थीं। तीन दिन चली परीक्षा में कुल 21,92,236 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसका प्रतिशत 75.94 रहा। 

     

  • Jul 29, 2026, 16:53 IST

    UP Police Result 2026 Kab Aayega: जुलाई के आखिरी वीक तक आ सकता है रिजल्ट

    अगर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के रिजल्ट की घोषणा जुलाई के आखिरी वीक तक की जा सकती है। फिलहाल इसके बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जब भी जारी होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। 

     

  • Jul 29, 2026, 15:09 IST

    UPPRPB Result 2026: अफवाहों पर ध्यान न दें

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के रिजल्ट से संबंधितसोशल मीडिया पर वायरल हो रही अनौपचारिक कटऑफ, फर्जी मेरिट लिस्ट या रिजल्ट लिंक पर भरोसा न करें। केवल बोर्ड की आधिकारिक सूचना को ही सही मानें। रिजल्ट जैसे ही आएगा। डाउनलोड लिंक तुरंत एक्टिव कर दिया जाएगा।  


     


  • Jul 29, 2026, 14:44 IST

    UP Police Result 2026 Official Website: रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा जारी

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा का रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। उम्मीदवार रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना स्कोर चेक करें। 

  • Jul 29, 2026, 14:25 IST

    UP Police Constable Height Requirement 2026: फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी निर्धारित है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी रखी गई है और एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 147 सेमी होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।

     

  • Jul 29, 2026, 14:11 IST

    UP Police Result 2026 Sarkari Result: ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें

    जिन उम्मीदवारों को लगता है कि वे लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे। उन उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय सभी एजुकेशनल डॉक्यमूटेंस, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र आरक्षण संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। 


  • Jul 29, 2026, 13:58 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करें

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। किसी अन्य वेबसाइट पर भरोसा न करें। इस तरह की वेबसाइट आपको गुमराह कर सकती है। रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार पल-पल की अपडेट के लिए हमारा यह लाइव ब्लॉग देख सकते हैं। 

  • Jul 29, 2026, 13:40 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में कैसे पास हो सकते हैं?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को रोजाना एक्सरसाइज, नॉर्मल फूड और पूरी नींद लेनी चाहिए। इस टेस्ट में दौड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट के अंदर-अंदर पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट के अंदर-अंदर पूरी करनी होगी। 

  • Jul 29, 2026, 13:26 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: परीक्षा का पैटर्न क्या था?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में आयोजित की गई थी। प्रश्नपत्र में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए अधिकतम 300 अंक निर्धारित थे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू थी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे गए थे। 

     

  • Jul 29, 2026, 13:16 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट डाउनलोड न होने की सिचुएशन में क्या करें?

    अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। अपने इंटरनेट की जांच करें और फिर से वेबसाइट ओपन करें। आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगा।  

  • Jul 29, 2026, 13:05 IST

    UP Police Constable Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का रिजल्ट जारी होने के बाद लिखित परीक्षा में सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV), शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होने की संभावना है। 

     

  • Jul 29, 2026, 12:58 IST

    UP Police Constable Cut Off 2026: संभावित कटऑफ कितनी रह सकती है?

    यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की आधिकारिक कटऑफ रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार सामान्य (UR) वर्ग की कटऑफ 185–195 अंक, ओबीसी की 175–185 अंक, एससी की 150–160 अंक और एसटी की 115–125 अंक के बीच रह सकती है। महिला उम्मीदवारों की संभावित कटऑफ पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम रहने का अनुमान है। ध्यान दें कि ये केवल अनुमान हैं। अंतिम कट-ऑफ UPPRPB द्वारा जारी आधिकारिक परिणाम के साथ ही घोषित की जाएगी।

Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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