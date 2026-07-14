UP Police SI Cut Off 2026: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देखें

UP Police SI Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रदोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने रिजल्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट की घोषणा आज 14 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च, 2026 को किया गया था। जिसमें कुल आवेदकों की संख्या 15,75,760 रही। वहीं 10,77,403 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 7 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। जिसमें 12,333 उम्मीदवार पास हुए और 10 लाख 65 हजार 70 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए थे। इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, PST, PET, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल है। UP Police SI Cut Off 2026: कट ऑफ जारी यूपीपीबीपीबी की ओर से यूपी एसआई लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के कुल 75 जनपदों में किया गया था। यह परीक्षा कुल 4 पालियों में आयोजित की गई थी। जिसमें आवेदकों की संख्या 15,75,760 थी। आयोग की ओर परिणामों के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी 14 जुलाई, 2026 को जारी की गई है।

यहां क्लिक करें - कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ UP Police SI Cut Off 2026: हाइलाइट्स उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रदोन्नति बोर्ड की ओर से शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 जुलाई, 2026 को समाप्त कराई गई। उम्मीदवार कट ऑफ से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स नीचे टेबल में देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) भर्ती का नाम यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 विज्ञापन संख्या PRPB-B (सब-इंस्पेक्टर कैडर)-03/2025 कुल पदों की संख्या 4,543 फाइनल रिजल्ट जारी होने की तिथि 14 जुलाई 2026 कट ऑफ लिस्ट जारी होने की तिथि 14 जुलाई, 2026 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, PST, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in UP Police SI Cut Off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण के चरण शामिल हैं। उम्मीदवार कट ऑफ लिस्ट नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला उम्मीदवार) के 4242 पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स श्रेणी पदों की संख्या चयनित उम्मीदवार आरक्षण की कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षि श्रेणी भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ महिला श्रेणी कट ऑफ जनरल 1705 1705 373.93936 327.44472 31911851, 367.53698 EWS 422 422 369.30522 30390862 211.83810| 361.75236 OBC 1143 1143 369.29336 308.67742 303.22459 36232066 SC 890 890 35632128 200.94065 202.44359 349.51035 ST 82 82 341.80217 310.69809 217.40750 319.88424 कुल 4242 4242 प्लाटून कमांडर, पीएससी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) 135 पदों के लिए कट ऑफ श्रेणी पदों की संख्या चयनित उम्मीदवार आरक्षण की कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ अनारक्षित 56 56 373.02683 324.99242 317.73809 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 13 13 369.23023 - - अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 36 36 369.38883 308.40974 308.05467 अनुसूचित जाति (SC) 28 28 356.21353 - - अनुसूचित जनजाति (ST) 2 2 343.73372 - - कुल 135 135 - - -

प्लाटून कमांडर/ उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (केवल पुरुष उम्मीदवारों के 60 पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स श्रेणी पदों की संख्या चयनित उम्मीदवार आरक्षण की कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ 1 25 25 380.05196 327.23904 318.96257 2 6 6 374.93551 - - 3 16 16 376.81465 318.49045 - 4 12 12 364.17402 239.16369 - 5 1 1 364.87839 - - महिला बटालियन महिला उप निरीक्षक केवल महिला उम्मीदवारों के लिए 106 पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स श्रेणी पदों की संख्या चयनित उम्मीदवार कट ऑफ मार्क्स अनारक्षित (General) 47 47 366.46684 EWS 10 10 361.51443 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 27 27 362.06224 अनुसूचित जाति (SC) 21 21 348.52696 अनुसूचित जनजाति (ST) 1 1 319.00875 कुल (Total) 106 106 -