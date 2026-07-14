UP Police SI Cut Off 2026: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स देखें
UP Police SI Cut Off 2026: यूपीपीबीपीबी ने यूपी एसआई का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी कर दिया गया है। आज 14 जुलाई को रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
UP Police SI Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रदोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने रिजल्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट की घोषणा आज 14 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च, 2026 को किया गया था। जिसमें कुल आवेदकों की संख्या 15,75,760 रही। वहीं 10,77,403 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 7 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। जिसमें 12,333 उम्मीदवार पास हुए और 10 लाख 65 हजार 70 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए थे।
इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, PST, PET, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल है।
UP Police SI Cut Off 2026: कट ऑफ जारी
यूपीपीबीपीबी की ओर से यूपी एसआई लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के कुल 75 जनपदों में किया गया था। यह परीक्षा कुल 4 पालियों में आयोजित की गई थी। जिसमें आवेदकों की संख्या 15,75,760 थी। आयोग की ओर परिणामों के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी 14 जुलाई, 2026 को जारी की गई है।
यहां क्लिक करें - कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ
UP Police SI Cut Off 2026: हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रदोन्नति बोर्ड की ओर से शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 जुलाई, 2026 को समाप्त कराई गई। उम्मीदवार कट ऑफ से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स नीचे टेबल में देख सकते हैं।
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भर्ती बोर्ड का नाम
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
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भर्ती का नाम
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यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025
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विज्ञापन संख्या
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PRPB-B (सब-इंस्पेक्टर कैडर)-03/2025
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कुल पदों की संख्या
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4,543
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फाइनल रिजल्ट जारी होने की तिथि
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14 जुलाई 2026
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कट ऑफ लिस्ट जारी होने की तिथि
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14 जुलाई, 2026
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चयन प्रक्रिया
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लिखित परीक्षा, PST, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट
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आधिकारिक वेबसाइट
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uppbpb.gov.in
UP Police SI Cut Off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण के चरण शामिल हैं। उम्मीदवार कट ऑफ लिस्ट नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला उम्मीदवार) के 4242 पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स
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श्रेणी
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पदों की संख्या
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चयनित उम्मीदवार
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आरक्षण की कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षि श्रेणी
|
भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ
|
महिला श्रेणी कट ऑफ
|
जनरल
|
1705
|
1705
|
373.93936
|
327.44472
|
31911851,
|
367.53698
|
EWS
|
422
|
422
|
369.30522
|
30390862
|
211.83810|
|
361.75236
|
OBC
|
1143
|
1143
|
369.29336
|
308.67742
|
303.22459
|
36232066
|
SC
|
890
|
890
|
35632128
|
200.94065
|
202.44359
|
349.51035
|
ST
|
82
|
82
|
341.80217
|
310.69809
|
217.40750
|
319.88424
|
कुल
|
4242
|
4242
प्लाटून कमांडर, पीएससी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) 135 पदों के लिए कट ऑफ
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श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित उम्मीदवार
|
आरक्षण की कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी
|
भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ
|
अनारक्षित
|
56
|
56
|
373.02683
|
324.99242
|
317.73809
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|
13
|
13
|
369.23023
|
-
|
-
|
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|
36
|
36
|
369.38883
|
308.40974
|
308.05467
|
अनुसूचित जाति (SC)
|
28
|
28
|
356.21353
|
-
|
-
|
अनुसूचित जनजाति (ST)
|
2
|
2
|
343.73372
|
-
|
-
|
कुल
|
135
|
135
|
-
|
-
|
-
प्लाटून कमांडर/ उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (केवल पुरुष उम्मीदवारों के 60 पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स
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श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित उम्मीदवार
|
आरक्षण की कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी
|
भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ
|
1
|
25
|
25
|
380.05196
|
327.23904
|
318.96257
|
2
|
6
|
6
|
374.93551
|
-
|
-
|
3
|
16
|
16
|
376.81465
|
318.49045
|
-
|
4
|
12
|
12
|
364.17402
|
239.16369
|
-
|
5
|
1
|
1
|
364.87839
|
-
|
-
महिला बटालियन महिला उप निरीक्षक केवल महिला उम्मीदवारों के लिए 106 पदों के लिए कट ऑफ मार्क्स
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श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित उम्मीदवार
|
कट ऑफ मार्क्स
|
अनारक्षित (General)
|
47
|
47
|
366.46684
|
EWS
|
10
|
10
|
361.51443
|
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|
27
|
27
|
362.06224
|
अनुसूचित जाति (SC)
|
21
|
21
|
348.52696
|
अनुसूचित जनजाति (ST)
|
1
|
1
|
319.00875
|
कुल (Total)
|
106
|
106
|
-
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कुल 4543 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया है। जिसमें 954 महिला कैंडिडेट्स शामिल हैं। बोर्ड ने सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा है कि लिखित परीक्षा में सभी अभ्यार्थियों के प्रसामान्यीकृत (Normalized) नंबर 22 जुलाई 2026 को जारी किए जाएंगे। बोर्ड की ओर से जल्द अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। जिसके बाद बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से कैंडिडिटे्स अपने अंक देख सकेंगे।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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