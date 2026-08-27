GATE 2027 Registration LIVE
Focus
Live

UGC NET June 2026 Result Live: बड़ी अपडेट! यूजीसी नेट फाइनल आंसर की और रिजल्ट इसी सप्ताह होंगे जारी

Priyanka Pal
By Priyanka Pal
Aug 27, 2026, 16:00 IST

UGC NET Result 2026 Live: यूजीसी नेट फाइनल आंसर की और रिजल्ट 2026 इसी सप्ताह में किए जाएंगे जारी। जो उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे लेख में लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं।

UGC NET June 2026 Result
UGC NET June 2026 Result

HIGHLIGHTS

  • यूजीसी नेट जून रिजल्ट और फाइनल आंसर की 2026 इसी सप्ताह जारी की जा सकती है।
  • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।
  • एनटीए की ओर से कुल 84 विषयों की फाइनल आंसर की जारी की जाएगी।

UGC NET Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी। एनटीए ने रिजल्ट से जुड़ा नोटिस जारी किया है। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड तैयार रखने की सलाह दी जाती है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, 84 विषयों के परिणामों की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। 

UGC NET Result 2026 kab Aayega: रिजल्ट कब तक आएगा?

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की गई थी। एनटीए की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। 84 विषयों की आंसर की 16 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की गई थी। 

उम्मीदवारों को 18 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी। एनटीए की ओर से रिजल्ट इसी सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं। 

UGC NET Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकेंगे:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, UGC NET Result 2026 पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि, पासवर्ड दर्ज करें। 

स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। 

स्टेप 5 अपने मार्क्स चेक करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 27, 2026, 16:00 IST

    UGC NET Result 2026: उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

    यूजीसी नेट जून 2026 रिजल्ट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए बार - बार वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। जिससे रिजल्ट जारी होने की अपडेट आपको समय -समय पर पता चलती रहे। 

  • Aug 27, 2026, 15:00 IST

    UGC NET Final Answer Key 2026: यूजीसी नेट फाइनल आंसर की कब जारी की गई थी?

    यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की आंसर की 16 अगस्त को जारी की गई थी। उम्मीदवार 18 अगस्त तक अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते थे। एनटीए द्वारा सभी आपत्तियों पर समीक्षा करने के बाद फाइनल आंसर की परिणामों के साथ जारी की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट फाइनल आंसर की 2026 इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। 

  • Aug 27, 2026, 14:03 IST

    UGC NET Result 2026: यूजीसी रिजल्ट के बाद क्या?

    यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों को अपनी योग्यता स्थिति की जांच करनी चाहिए। यूजीसी नेट योग्यता के जरिए उम्मीदवारों को JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित अवसरों के लिए पात्र बनाती है। 

  • Aug 27, 2026, 13:36 IST

    UGC NET June 2026 Result: यूजीसी मार्कशीट में क्या - क्या डिटेल्स होती है?

    यूजीसी नेट जून 2026 मार्कशीट में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल होती हैं:

    • उम्मीदवार का नाम
    • रोल नंबर/आवेदन संख्या
    • विषय
    • वर्ग
    • अंक प्राप्त की
    • जहां भी लागू हो, प्रतिशत/स्कोर
    • पात्रता स्थिति
    • परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण
  • Aug 27, 2026, 13:02 IST

    UGC NET June 2026 Result: यूजीसी नेट का ऑफिशियल ट्वीट

  • Aug 27, 2026, 13:01 IST

    UGC NET June 2026 Result: यूजीसी नेट फाइनल आंसर की कब आएगी?

    यूजीसी नेट जून 2026 फाइनल आंसर की भी इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर देख सकेंगे। 

  • Aug 27, 2026, 12:58 IST

    UGC NET June 2026 Result: यूजीसी नेट की परीक्षा कब तक हुई थी?

    यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून तक किया गया था। जिसकी पुन: परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की गई थी। 

  • Aug 27, 2026, 12:56 IST

    UGC NET Result 2026: यूजीसी नेट रिजल्ट कब आएगा?

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। यह परिणाम कुल 84 विषयों का जारी किया जाएगा। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

... Read More

Latest Stories

Trending

Education News Live

Popular Searches

Latest Education News