UGC NET June 2026 Result Live: बड़ी अपडेट! यूजीसी नेट फाइनल आंसर की और रिजल्ट इसी सप्ताह होंगे जारी

UGC NET Result 2026 Live: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी। एनटीए ने रिजल्ट से जुड़ा नोटिस जारी किया है। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड तैयार रखने की सलाह दी जाती है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, 84 विषयों के परिणामों की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है।

UGC NET Result 2026 kab Aayega: रिजल्ट कब तक आएगा?

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून 2026 तक आयोजित की गई थी। एनटीए की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार यूजीसी नेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। 84 विषयों की आंसर की 16 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की गई थी।

उम्मीदवारों को 18 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी। एनटीए की ओर से रिजल्ट इसी सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं।

UGC NET Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

यूजीसी नेट रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकेंगे:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, UGC NET Result 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि, पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

स्टेप 5 अपने मार्क्स चेक करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।