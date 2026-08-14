UPPSC Typing Test Admit Card 2026: यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, uppsc.up.nic.in पर करें डाउनलोड
UPPSC Computer Assistant Exam 2026: यूपीपीएससी ने कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग एग्जाम का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र अपने एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
UPPSC Computer Assistant Typing Test Admit Card 2026 Out: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके अंदर आयोजित होने वाले टाइपिंग टेस्ट (हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग) के लिए UPPSC Computer Assistant Typing Test Admit Card 2026 ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी कर दिया गया है।
लिखित एग्जाम में पास होने वाले छात्र अब आयोग के ऑफिशियल पोर्टल uppsc.up.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड को फिल करना होगा। साथ ही, एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर, टाइपिंग टेस्ट का टाइम और शिफ्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स दी हई है।
UPPSC Computer Assistant Typing Test 2026: एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण और जानकारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स को जानने के लिए इस टेबल को देखें।
|
इवेंट
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डिटेल्स
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भर्ती संस्था का नाम
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
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पोस्ट का नाम
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कंप्यूटर असिस्टेंट (Computer Assistant)
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एग्जाम का नाम
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कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग परीक्षा 2026
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एडमिट कार्ड स्थिति
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जारी (Out)
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लॉगिन क्रेडेंशियल्स
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OTR Number / Registration Number & Date of Birth
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ऑफिशियल वेबसाइट
UPPSC Typing Test Admit Card 2026 Active Link - यहां क्लिक करें
UPPSC Computer Assistant Typing Test Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
छात्र UPPSC Computer Assistant Typing Test के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘Recruitment Dashboard’ या ‘Important Alerts’ सेक्शन पर जाएं।
- फिर, ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMPUTER ASSISTANT TYPING TEST 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
- अपना OTR Number या Registration Number, Date of Birth और Gender को फिल करें।
- स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड को फिल करें।
- फिर ‘Download Admit Card’ बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- स्क्रीन पर आने के बाद इसे डाउनलोड कर लें।
- फिर, दो प्रिंटआउट निकाल लें।
टाइपिंग टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स: एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ अपना ओरिजनल पहचान पत्र जैसे Aadhaar Card, Voter ID, या Driving License और उसकी एक फोटोकॉपी तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य ले जाएं।
- समय पर पहुंचें: एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम 45 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.