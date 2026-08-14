Delhi University PG History Syllabus Change: डीयू एम.ए. हिस्ट्री सेमेस्टर 3 के सिलेब्स में बड़ा बदलाव, देखें पूरी डिटेल

DU Drops Delhi Sultanate Paper From MA History: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के History Department से एक बड़ा शैक्षणिक बदलाव सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने Postgraduate - PG इतिहास सिलेब्स में रिवाइज्ड करते हुए सेमेस्टर 3 के सिलेबस से 'दिल्ली सल्तनत' (Delhi Sultanate) से जुड़े एक प्रमुख सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। यह सब्जेक्ट ‘दिल्ली सल्तनत: मध्यकालीन उत्तर भारत में सत्ता की संरचनाएं ‘(13वीं-14वीं शताब्दी)’ शीर्षक से था।

इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा जगत में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह बदलाव नए शैक्षणिक सेशन से लागू किया जाएगा।

रिवाइज्ड ग्रेजुएशन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंदर ग्रेजुएशन सिलेब्स ढांचा (पीजीसीएफ) 2024 पर आधारित है। साथ ही, यह जुलाई 2026 से लागू होगा। इतिहास में MA के लिए Final Revised Syllabus 7 अगस्त, 2026 को जारी किया गया था।