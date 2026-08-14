DU UG Admission 2026: डीयू ECA कोटा राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट जारी, admission.uod.ac.in पर देखें

DU CSAS UG ECA Allocation 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में अंडरग्रेजुएट (UG) सिलेब्स में एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज (ECA) सुपरन्यूमरेरी कोटा के अंदर एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ECA Round 1 का ऑफिशियल अलॉटमेंट डेटा और कॉलेज-वाइज Combined ECA Merit (CEM) कट-ऑफ स्कोर ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जारी कर दिया गया है।

इस जारी लिस्ट में अलग-अलग ECA कैटेगरी जैसे- डांस, थिएटर, डिबेट, म्यूजिक, एनसीसी, एनएसएस के लिए कॉलेज अलॉटमेंट के Maximum (Highest) और Minimum (Lowest) CEM स्कोर की पूरी जानकारी दी गई है।

DU ECA Round 1 Admissions 2026: क्या है CEM स्कोर और कैसे किया गया कैलकुलेट?

दिल्ली विश्वविद्यालय में ECA कोटा के अंदर सीट अलॉटमेंट के लिए छात्रों का सेलेक्शन Combined ECA Merit (CEM) स्कोर के आधार पर किया जाता है।