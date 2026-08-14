MP NEET UG Counselling 2026: एमपी नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट dme.mponline.gov.in जल्द, कैसे करें PDF Download
Madhya Pradesh NEET रैंक लिस्ट आज यानी 14 अगस्त 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट dme.mpononline.gov.in पर कभी भी जारी की जा सकती है। छात्र यहां से और वेबासइट से लेटेस्ट अपडेट्स पाएं।
MP NEET State Merit List 2026 Out Soon: चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश (DME MP) ने राज्य के MBBS और BDS सिलेब्स में 85% स्टेट कोटा सीटों पर एडमिशन के लिए MP NEET UG State Merit List 2026 ऑफिशियल पोर्टल पर जल्द जारी कर दी जाएगी। DME MP द्वारा आज यानी 14 अगस्त 2026 को नीट रैंक लिस्ट 2026 PDF कभी भी जारी की जा सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी छात्र बिना किसी लॉगिन डिटेल के ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF जारी हो जाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम शामिल होगा, केवल वही छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले राउंड में शामिल होंगे। साथ ही, उन्हीं छात्रों को चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा।
MP NEET UG Merit List 2026: काउंसलिंग शेड्यूल और मुख्य डिटेल्स
मध्य प्रदेश स्टेट कोटा NEET UG काउंसलिंग के पहले राउंड (Round 1) के टाइमटेबल के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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काउंसलिंग प्राधिकरण
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चिकित्सा शिक्षा विभाग (DME), मध्य प्रदेश
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स्टेट मेरिट लिस्ट जारी डेट
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14 अगस्त 2026
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चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग डेट
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15 अगस्त से 18 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
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राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
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20 अगस्त 2026
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अलॉटमेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग
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21 अगस्त से 27 अगस्त 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
MP NEET Merit List PDF में किन जानकारियों को चेक करें?
MP NEET मेरिट लिस्ट PDF को डाउनलोड करने के बाद छात्र नीचे दी गई इन निम्नलिखित डिटेल्स को ध्यान से चेक करें।
- MP State Merit Rank
- NEET All India Rank (AIR) और रोल नंबर
- छात्र का नाम और लिंग
- MP Domicile Status
- Eligible Category (UR, EWS, OBC, SC, ST आदि)
- NEET Percentile & Score
यदि किसी छात्र को मेरिट लिस्ट में किसी डिटेल और कैटेगरी में कोई गलती मिलती है, तो छात्र तुरंत काउंसलिंग अथॉरिटी से संपर्क करें।
मध्य प्रदेश NEET रैंक लिस्ट 2026 PDF डाउनलोड करें
मध्य प्रदेश NEET रैंक लिस्ट 2026 PDF को डाउनलोड करके राज्य स्तरीय मेरिट रैंक को देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट मध्य प्रदेश डीएमई की ऑफिशियल काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए उपलब्ध है और इसमें अगले काउंसलिंग राउंड के लिए चुने गए छात्रों की डिटेल्स भी शामिल होगी। छात्र लिस्ट के जारी हो जाने के बाद नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर सकते हैं।
MP NEET Merit List 2026 PDF Direct Link - यहां क्लिक करें (जल्द)
MP NEET State Merit List PDF कैसे डाउनलोड करें?
DME MP द्वारा MP NEET State Merit List PDF को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- DME मध्य प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल dme.mponline.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘MP State Combined UG Counselling 2026’ सेक्शन पर क्लिक करें।
- ‘State Merit List of Registered Candidates 2026’ लिंक को चुनें।
- फिर, स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की PDF खुल जाएगी।
- PDF खुलने के बाद छात्र अपना नाम या रोल नंबर को ढूंढे।
- फिर, PDF को डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.