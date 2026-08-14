MP NEET UG Counselling 2026: एमपी नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट dme.mponline.gov.in जल्द, कैसे करें PDF Download

MP NEET State Merit List 2026 Out Soon: चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश (DME MP) ने राज्य के MBBS और BDS सिलेब्स में 85% स्टेट कोटा सीटों पर एडमिशन के लिए MP NEET UG State Merit List 2026 ऑफिशियल पोर्टल पर जल्द जारी कर दी जाएगी। DME MP द्वारा आज यानी 14 अगस्त 2026 को नीट रैंक लिस्ट 2026 PDF कभी भी जारी की जा सकती हैं।

रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी छात्र बिना किसी लॉगिन डिटेल के ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF जारी हो जाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम शामिल होगा, केवल वही छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले राउंड में शामिल होंगे। साथ ही, उन्हीं छात्रों को चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा।

MP NEET UG Merit List 2026: काउंसलिंग शेड्यूल और मुख्य डिटेल्स

मध्य प्रदेश स्टेट कोटा NEET UG काउंसलिंग के पहले राउंड (Round 1) के टाइमटेबल के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।