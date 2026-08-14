JCECEB Agriculture Result 2026: झारखंड एग्रीकल्चर रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
JCECE Agriculture Result 2026 Declared: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (JCECEB) ने कृषि प्रवेश एग्जाम 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
Jharkhand Agriculture Entrance Exam Result 2026: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (JCECEB) ने झारखंड कृषि एवं अन्य संबद्ध पाठ्यक्रमों (B.Sc Agriculture, Forestry, Horticulture, Dairy Technology, Fishery Science) में एडमिशन के लिए आयोजित एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट (JCECE Agriculture Result 2026) ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।
एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र अपने रिजल्ट के लिए JCECEB की ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, छात्र वेबसाइट के माध्यम से बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किए जाने वाली मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल को देख पाएंगें।
JCECEB Agriculture Result 2026: रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स
झारखंड कृषि एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से राज्य के सरकारी और निजी कृषि व संबद्ध कॉलेजों में अलग-अलग अंदरग्रेजुएशन सिलेब्स की सीटों पर एडमिशन मिलेगा।
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इवेंट
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महत्वपूर्ण जानकारी
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एग्जाम बोर्ड का नाम
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झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (JCECEB)
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एग्जाम का नाम
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JCECE Agriculture Entrance Competitive Exam 2026
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कोर्स
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B.Sc (Hons) Agriculture, B.Sc Forestry, B.Tech Dairy Tech आदि
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रिजल्ट सटेट्स
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जारी (Out)
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रिजल्ट चेक मोड
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ऑनलाइन
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लॉगिन क्रेडेंशियल
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रोल नंबर / एप्लीकेशन नंबर
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ऑफिशइयल वेबसाइट
JCECE Agriculture Result 2026 Active Link - यहां क्लिक करें
JCECE Agriculture Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र अपने एग्जाम रिजल्ट और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- JCECEB की ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘Result’ टैब या लिंक पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू से ‘Agriculture and Other Allied Courses Competitive Examination 2026’ चुनें।
- अपना रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करें।
- फिर, फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फॉर्म को सबमिट करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- फिर, इसे डाउनलोड करके सेव कर लें।
JCECEB Agriculture Result 2026: स्कोरकार्ड में चेक करें ये मुख्य डिटेल्स
JCECEB का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र स्कोरकार्ड में दिए गए इन निम्नलिखित डिटेल्स को चेक करें।
- छात्र का नाम और रोल नंबर
- कैटेगरी
- सब्जेक्ट-वाइज प्राप्त मार्क्स (Physics, Chemistry, Biology/Maths)
- कुल मार्क्स
- ऑल इंडिया / स्टेट मेरिट रैंक
JCECEB Agriculture 2026 के रिजल्ट को देखने के लिए छात्र उपर दिए गए ऑफिशियल लिंक का इस्तेमाल करके रिजल्ट को डाउनलोड करें। साथ ही, काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट्स को टाइम के साछ देखते रहें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.