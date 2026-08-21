UPSSSC Final Answer Key 2026: फार्मेसिस्ट, BCG टेक्निशियन समेत अन्य पदों की उत्तर कुंजी जारी, ये रहा PDF Link

UPSSSC Final Answer Key 2026 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी घोषित कर दी गई है। आयोग ने 20 अगस्त 2026 को फार्मेसिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विविध पदों और बीसीजी टेक्निशियन भर्ती हेतु फाइनल आंसर की आधिकारिक पोर्टल upsssc.gov.in पर अपलोड की है। यह उत्तर कुंजी PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है, इसे उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करने के बाद तैयार किया गया है।

UPSSSC Pharmacist Final Answer Key 2026 Link

UPSSSC ने फार्मेसिस्ट भर्ती 2026 की Final Answer Key 20 अगस्त 2026 को जारी की है। इस भर्ती के लिए कुल 560 पद हैं। परीक्षा 29 जून 2026 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Final Answer Key की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी फार्मेसिस्ट फाइनल आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।