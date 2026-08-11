यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026: UPMSP 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट, यहां से करें ऑनलाइन चेक

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषित कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र रिजल्ट देखने और विशेष एग्जाम की मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और रोल कोड का इस्तेमाल करें।

जारी हो गया

जारी हो गया

UPMSP 10th 12th Compartment Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषित कर दिए जाएंगे। जो छात्र जुलाई में आयोजित हुए इन एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना एग्जाम रिजल्ट UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइटों upmsp.edu.in और results.upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का कंपार्टमेंट एग्जाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित किया गया था। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट, दोनों कक्षाओं का एग्जाम 28 जुलाई 2026 को आयोजित किया था। साथ ही, 10वीं का एग्जाम सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और 12वीं का एग्जाम दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित हुए थे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के अपने 9 डिजिट रोल नंबर और स्कूल कोड का इस्तेमाल करना होगा।

यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स UPMSP 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 से जुड़ी डिटेल्स के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) एग्जाम क्लास 10वीं (हाईस्कूल) कंपार्टमेंट एग्जाम

12वीं (इंटर) कंपार्टमेंट एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम डेट 28 जुलाई 2026 10वीं एग्जाम शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक 12वीं एग्जाम शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक रिजल्ट स्टेटस जल्द आवश्यक क्रेडेंशियल्स रोल नंबर और स्कूल कोड न्यूनतम पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स ऑफिशियल वेबसाइट्स upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 की डिटेल्स मुख्य एग्जााम में फेल हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ अपने नंबरों में सुधार करने वाले छात्रों के लिए UPMSP ने कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित किए थे, जिसका रिजल्ट आज जारी होने वाला है। छात्र यहां से जाने कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट्स और जानकारी के बारे में।

UPMSP 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2026 जल्द UPMSP 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट 2026 जल्द UPMSP Annual Exam Statistics: यूपी बोर्ड फाइनल एग्जाम रिजल्ट कैसा रहा? UPMSP Matric 10th: थ्योरी एग्जाम इवेंट डिटेल्स एग्जाम डेट फरवरी 18 2026 से मार्च 12 2026 एग्जाम शिफ्ट सुबह 8:30 से सुबह 11:45 कुल पास प्रतिशत 90.42% लड़कों का पास प्रतिशत 87.30% लड़कियों का पास प्रतिशत लड़को से अधिक रिजल्ट डेट 23 अप्रैल 2026 UPMSP Inter 12th: थ्योरी एग्जाम इवेंट डिटेल्स एग्जाम डेट फरवरी 18 2026 से मार्च 12 2026 एग्जाम शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे कुल पास प्रतिशत 80.38% लड़कों का पास प्रतिशत 9,82,610 लड़कियों का पास प्रतिशत 10,15,707 रिजल्ट डेट 23 अप्रैल 2026

UPMSP Board Compartmental Result 2026 Official Website: इन वेबसाइट्स पर लाइव होगा रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अकसर वेबसाइट पर काफी ट्रैफिक आ जाता है, जिसके कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है। ऐसे में छात्र यहां दी गई वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैट्रिक (10वीं) के लिए: जल्द इंटर (12वीं) के लिए: जल्द मुख्य पोर्टल: upmsp.edu.in और results.upmsp.edu.in Login Credentials to check UPMSP Board Result 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रिजल्ट को देखने के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए यहां से जानें किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल नंबर स्कूल कोड UPMSP 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?