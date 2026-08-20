BTU Result 2026 OUT at btu.ac.in, Direct Link to Download BTech 6th Semester Marksheet PDF
BTU Result 2026 OUT: Bikaner Technical University (BTU) declared the BTech 6th semester results for various disciplines on its official website- btu.ac.in. Students can get the direct link provided below and the steps to check the BTU result.
Key Points
- BTU declared BTech 6th Sem (June 2026) results for various courses on August 20, 2026.
- Results for main and back papers are available online at the official website btu.ac.in.
- The last date to apply for revaluation/copy view is September 4, 2026.
BTU Result 2026: Bikaner Technical University (BTU) has declared the old scheme/new scheme main and back paper results for various Undergraduate (UG) courses. Bikaner Technical University recently released the BTech 6th semester results for various disciplines like Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Electronics & Communication Engineering and Information Technology. Bikaner Technical University Result 2026 has been released online on the official website: btu.ac.in. Students can check and download their btu.ac.in results for the exams held in June 2026 using the direct link provided below. To download the BTU result 2026 pdf, the students need to enter their roll number.
BTU Result 2026
Bikaner Technical University released semester and annual results for UG programs like BTech. The students can check their BTU results on the official website of the University- btu.ac.in. Here we are also providing the direct link to download the result PDF.
|
Bikaner Technical University Result 2026
How to Download Bikaner Technical University Results 2026
Bikaner Technical University has released the semester/annual results online at the official website of the university. Students need to follow the steps mentioned below to know how to check the BTU results 2026.
Step 1: Go to the official website of the university - btu.ac.in
Step 2: Click on the “Examinations” option given on the menu bar and click on the “Results” segment.
Step 3: A new page will open, scroll down and check your course in the given list.
Step 4: If your course is given in the list, enter your roll number and click on “Search”.
Step 5: The result PDF will appear;check the results and download it.
Also check, NICL Assistant Admit Card 2026
Direct Links to Bikaner Technical University Results 2026
Check the direct link below to view and download the BTU results for various UG examinations. Students can easily access their Bikaner Technical University results online by clicking the link and entering the required details.
|
Course
|
Result Date
|
Reval / Copy
View Last Date
|
Result Link
|
BTech (Civil Engineering) Sem-VI Old-Scheme Main June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Mechanical Engineering) Sem-VI Old-Scheme Main June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science and Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Chemical Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Petroleum Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electrical Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Civil Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science & Engineering (Data Science)) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electronics & Communication Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Ceramic Engineering and Technology) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Information Technology) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Aeronautical Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning)) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electrical and Electronics Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electronic Instrumentation & Control Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence & Data Science) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Mechanical Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2019-2020
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electronics & Communication Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2018-2019
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Aeronautical Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2018-2019
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Civil Engineering) Sem-VI Old-Scheme Back Paper June.-2026 2018-2019
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Mechanical Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science & Engineering (Data Science)) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Ceramic Engineering and Technology) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Agriculture Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science and Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electronics & Communication Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Civil Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electrical Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science & Engineering (Cyber Security)) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Smart Agritech) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Information Technology) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electrical and Electronics Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning)) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence & Machine Learning) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence & Data Science) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Aeronautical Engineering) Sem-VI New-Scheme Back Paper June.-2026 2021-2022
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Mining Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Mechanical Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science & Engineering (Data Science)) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Ceramic Engineering and Technology) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Agriculture Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science and Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Petroleum Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electronics & Communication Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Civil Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electronic Instrumentation & Control Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electrical Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Computer Science & Engineering (Cyber Security)) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Smart Agritech) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Information Technology) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Electrical and Electronics Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning)) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence & Machine Learning) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Artificial Intelligence & Data Science) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
|
BTech (Aeronautical Engineering) Sem-VI New-Scheme Main June.-2026
|
August 20, 2026
|
September 4, 2026
Problems in downloading the BTU Result 2026
If candidates face any issues in downloading the BTU result 2026. They must try the following things before connecting with the exam conducting authority.
-
Close your Internet browser and try again.
-
Use incognito mode
-
Ensure you have a stable internet connection.
-
Use Mozilla Firefox and Google Chrome browsers to download the admit card.
-
Clear the history and cache and refresh the page.
Highlights of Bikaner Technical University
Bikaner Technical University (BTU), is located in Bikaner, Rajasthan. It was established in the year 2017. The University is recognized by the University Grants Commission (UGC).
|
Bikaner Technical University Highlights
|
University Name
|
Bikaner Technical University
|
Established
|
2017
|
Location
|
Bikaner, Rajasthan
|
BTU Result Link - Latest
|
Accreditations
|
NAAC
|
Approvals
|
UGC
|
Gender
|
Co-ed
BTU Presently offers various UG, PG, Diploma, and Doctoral Programs in engineering, pharmacy, and management disciplines.
Enter your Blink text here...
Manager - Editorial
Sunil Sharma is an education consultant with over 14 years of experience. He holds an MSc in Mathematics. He has worked as an Subject Matter Expert (SME) at Vriti Infocom Private Limited and Aakash Edutech Private Limited. At Jagran Josh, writes for the Govt exam vertical. He possesses a strong analytical approach that enables him to effectively decode examination patterns, trends, and requirements, helping aspirants access clear and insightful exam-related content.
Sunil has expertise in Quantitative Aptitude, Logical Reasoning, and English, making him a versatile professional in the education and test preparation sector. He has created content for various management exams CAT, XAT and also for exams such as CUET etc