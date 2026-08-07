MDU PG Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पीजी रिजल्ट जारी, मार्कशीट PDF करें डाउनलोड
MDU PG Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने पीजी कोर्सेस के विभिन्न पाठ्यक्रमों का रिजल्ट जारी किया है। जो उम्मीदवार सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपनी मार्कशीट लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
MDU PG Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) ने पीजी पाठ्यक्रमों का परिणाम जारी किया है। रिजल्ट M.TECH (CBCS), MASTER OF ARTS (YOGA SCIENCE), MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY), MASTER OF ARTS (SANSKRIT), MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) , MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE, M.A. (MUSIC VOCAL), MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES), MASTER OF ARTS (HINDI) सहित कुल 24 पाठ्यक्रमों का जारी किया गया है।
रिजल्ट की घोषणा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट result.mdu.ac.in पर की गई है। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।
MDU PG Result 2026: रिजल्ट डाउनलोड लिंक
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ओर से पोस्ट ग्रेजुएशन के विभिन्न विभिन्न पाठ्यक्रम का रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र-छात्राएं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की जांच कर सकते हैं।
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महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026
MDU PG Result 2026: हाइलाइट्स
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), जिसे पहले रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, हरियाणा के रोहतक में स्थित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है। छात्र अन्य डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
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यूनिवर्सिटी का नाम
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महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU)
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स्थापित
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1976
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स्थान
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रोहतक, हरियाणा
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MDU रिजल्ट 2026 जारी होने की तिथि
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7 अगस्त 2026
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लॉगिन क्रेडेंशियल
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रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर
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स्वीकृति
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यूजीसी
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ऑफिशियल वेबसाइट
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https://result.mdu.ac.in/
MDU PG Result 2026 Download Link PDF
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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कोर्सेस का नाम
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पीडीएफ डाउनलोड लिंक
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M.TECH (CBCS) SEM/YR
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M.TECH SEM/YR
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MASTER OF TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT
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MASTER OF ARTS (YOGA SCIENCE)
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MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)
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MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)
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MASTER OF ARTS (SANSKRIT)
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MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)
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MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)
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MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)
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M.A. (MUSIC VOCAL)
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M.A. (MUSIC VOCAL)
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M.A. (MUSIC-INSTRUMENTAL)
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M.A. (MUSIC-INSTRUMENTAL)
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MASTER OF ARTS (HINDU STUDIES)
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MASTER OF ARTS (HINDI)
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MASTER OF ARTS (HINDI)
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MASTER OF ARTS (ECONOMICS)
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MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)
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MASTER OF ARTS(DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)
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M.A. (FINE ARTS) (DRAWING & PAINTING)
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M.A. (HONS.) PUBLIC ADMINISTRATION 5-YEAR INTEGRATED
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L.L.M
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MASTER OF ARTS.(PUBLIC ADMINISTRATION
MDU PG Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?
छात्र - छात्राएं नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वेबसाइट mdu.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, एग्जाम चुनें और रिजल्ट पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लिस्ट में अपना कोर्स सिलेक्ट करें।
स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5 रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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