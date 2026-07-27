UPTET Result 2026 LIVE: यूपी टीईटी रिजल्ट कब आएगा?, कहां और कैसे डाउनलोड करें Scorecard PDF

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) आज 31 जुलाई 2026 को आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर UPTET रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने के समय की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

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UPTET Result 2026 कब आएगा?

UPTET 2026 का परिणाम आज जारी होने की संभावना जताई जा रही है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। स्कोरकार्ड में प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ऑफिशियल साइट से ही अपना परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसकी एक प्रिंट कॉपी ले कर रख लें।

UPTET 2026 में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

UPTET 2026 की परीक्षा कुल 150 अंकों की आयोजित की गई थी। इसमें सामान्य वर्ग (GEN) के उम्मीदवारों के लिए 90 अंक (60%) न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित हैं। वहीं OBC, SC, ST, EWS और PwD कैटेगरी के अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 82.5 अंक (55%) प्राप्त करना आवश्यक है। निर्धारित कटऑफ हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ही सफल घोषित किया जाएगा।

UPTET स्कोरकार्ड ऐसे करें डाउनलोड

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले upessc.up.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें।

लॉगिन करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

UPTET प्रमाणपत्र की वैधता और आगे क्या होगा?

UPTET परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट की वैधता अब आजीवन (Lifetime) है, यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद दोबारा UPTET देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, सरकारी शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय संबंधित भर्ती की अन्य पात्रता शर्तों और नियमों को पूरा करना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस बार पास नहीं हो पाता है, तो वह अगली UPTET परीक्षा में दोबारा शामिल हो सकता है।