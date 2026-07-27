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Rajasthan JET Result 2026 OUT LIVE: राजस्थान JET रिजल्ट jetskrau2026.com पर घोषित, ये रहा स्कोरकार्ड Direct Link

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Jul 30, 2026, 08:58 IST

Rajasthan JET Result 2026 OUT: राजस्थान JET 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब jetskrau2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। इस लेख में हमने आपको रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक, काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी और अन्य सभी ज़रूरी अपडेट्स उपलब्ध कराए हैं।

Rajasthan JET Result 2026 Download Link एक्टिव
Rajasthan JET Result 2026 Download Link एक्टिव

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान JET 2026 का परिणाम 29 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया है
  • उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड केवल आधिकारिक पोर्टल jetskrau2026.com पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
  • रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संख्या (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि (Date of Birth) की आवश्यकता होगी।

Rajasthan JET Result 2026 LIVE: राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Rajasthan JET) 2026 में शामिल अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म हो चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (SKRAU), बीकानेर ने 29 जुलाई 2026 को Rajasthan JET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाकर अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- Rajasthan JET Result 2026 Link (Active)

Rajasthan JET 2026 Result-हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान JET 2026 रिजल्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम

राजस्थान JET 2026 (Joint Entrance Test)

आयोजन प्राधिकरण का नाम

SKRAU, बीकानेर

परीक्षा तिथि

27 जून 2026

राजस्थान JET 2026 रिजल्ट की तिथि

29 जुलाई 2026 जारी

रिजल्ट जारी करने का माध्यम

ऑनलाइन

लॉगिन विवरण

Application Number एवं Password

प्रोविजनल आंसर की

1 जुलाई 2026

फाइनल आंसर की

21 जुलाई 2026

आधिकारिक वेबसाइट

jetskrau2026.com

यहां देखें: राजस्थान JET कट ऑफ 2026

राजस्थान JET रिजल्ट 2026 कब आया?

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, राजस्थान JET 2026 का परिणाम 29 जुलाई 2026 को घोषित कर दिया गया है। प्रोविजनल आंसर-की 1 जुलाई 2026 को और फाइनल आंसर-की 21 जुलाई को जारी होने के बाद अब रिजल्ट की तैयारी अंतिम चरण में है। 

JET Result 2026 कहां और कैसे चेक करें?

राजस्थान JET रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होम पेज पर "JET Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

  3. आवेदन संख्या और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।

  4. Submit पर क्लिक करें।

  5. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

  6. आगे के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर

  • आवेदन संख्या

  • प्राप्त अंक

  • रैंक

  • श्रेणी

  • योग्यता स्थिति

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट घोषित होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। मेरिट और रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को कृषि एवं संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। काउंसलिंग से जुड़ी सभी जानकारी रिजल्ट जारी होने के बाद जारी की जाएगी।

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LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Jul 30, 2026, 08:58 IST

    राजस्थान जेईटी रिजल्ट 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

    अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में जेईटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं। 

    आयोजनतारीख
    ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18 अप्रैल - 17 मई, 2026
    आवेदन पॉर्म में सुधार 23 मई - 25 मई, 2026
    एडमिट कार्ड तिथि 22 जून, 2026
    परीक्षा तिथि 27 जून, 2026
    प्रोविजनल आंसर की 1 जुलाई, 2026
    फाइनल आंसर की 21 जुलाई, 2026
    रिजल्ट 29 जुलाई, 2026
  • Jul 30, 2026, 08:11 IST

    JET Result 2026 Link

    JET Result 2026 Link: राजस्थान जेईटी 2026 का रिजल्ट लिंक जारी हो चुका है। क्रेजी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान राजसी टी 2026 आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट देखने के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

  • Jul 29, 2026, 16:44 IST

    राजस्थान जेईटी परिणाम 2026: किन विश्वविद्यालयों में मिलेगा दाखिला?

    Rajasthan JET 2026 के रिजल्ट के आधार पर उम्मीदवारों को राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT), उदयपुर, श्री करन नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय (SKNAU), जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय, कोटा शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों में कृषि और इससे जुड़े विभिन्न UG, Pre-PG और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग और मेरिट के आधार पर मिलेगा।

  • Jul 29, 2026, 15:51 IST

    Rajasthan JET 2026: अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग

    राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (SKRAU), बीकानेर काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। काउंसलिंग अगस्त 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

    उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, JET स्कोरकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें। इससे कॉलेज आवंटन के समय किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। विश्वविद्यालय के अनुसार, JET 2026 का रिकॉर्ड अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग की तारीख से 90 दिन तक उपलब्ध रहेगा।

  • Jul 29, 2026, 13:56 IST

    Rajasthan JET 2026: GEN कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए?

    राजस्थान JET 2026 में जनरल (GEN) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक होना जरूरी है। हालांकि, केवल न्यूनतम अंक हासिल करना ही प्रवेश की गारंटी नहीं है। अंतिम सीट आवंटन उम्मीदवार की मेरिट, रैंक, सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा।

  • Jul 29, 2026, 13:41 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Live: OBC, SC और ST कैटेगरी के लिए कितने फीसदी अंक चाहिए?

    राजस्थान JET 2026 में सभी वर्गों के लिए अलग-अलग न्यूनतम पात्रता अंक (Minimum qualifying marks) निर्धारित हैं। OBC (NCL) और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंक, जबकि SC, ST, PwD और SAP श्रेणी के उम्मीदवारों को 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं, सामान्य (General) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता 50% अंक है। हालांकि, सिर्फ मिनिमम क्वालीफिकेशन मार्क्स लाने से ही एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती। फाइनल सिलेक्शन मेरिट, सीट की उपलब्धता और काउंसलिंग के दौरान घोषित कट-ऑफ के आधार पर होगा।

  • Jul 29, 2026, 13:27 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Link Active

    राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट लिंक आज 29 जुलाई को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार jetskrau2026.com पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • Jul 29, 2026, 13:25 IST

    Rajasthan JET 2026 Result OUT: जारी हुआ राजस्थान जेट परीक्षा का परिणाम

    स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (SKRAU), बीकानेर ने Rajasthan JET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंक, रैंक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। रिजल्ट के बाद योग्य उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

  • Jul 29, 2026, 12:23 IST

    राजस्थान JET 2026 की मार्किंग स्कीम क्या है?

    राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट आधिकारिक मार्किंग स्कीम के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यदि कोई प्रश्न नहीं किया जाता है और विकल्प E चुना जाता है, तो उसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा और न ही कोई अंक कटेगा। वहीं, यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प चुने जाते हैं, तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा और 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

  • Jul 29, 2026, 12:01 IST

    UPTET: SKRAU बीकानेर आधिकारिक पोर्टल पर JET 2026 मेरिट रैंक जल्द

    जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (JET) 2026 के उम्मीदवारों के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर द्वारा OMR रिस्पॉन्स शीट चेक और मेरिट स्कोर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तैयार रखें। अभ्यर्थियों के ओवरऑल स्कोरकार्ड और मेरिट रैंक केवल आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर ही जारी किए जाएंगे।

  • Jul 29, 2026, 10:52 IST

    JET 2026: क्या पहली सीट मिलने के बाद कॉलेज की पसंद बदली जा सकती है?

    नहीं, पहले दौर की सीट आवंटन (Round 1 Seat Allotment) के बाद आप अपने कॉलेजों की वरीयता (Preference Order) में बदलाव नहीं कर सकते। यदि काउंसलिंग प्राधिकरण विशेष रूप से प्रेफरेंस एडिट का मौका दे, तभी बदलाव संभव होगा।

  • Jul 29, 2026, 09:55 IST

    Rajasthan JET 2026 Rank Card लिंक कहां मिलेगा?

    Rajasthan JET 2026 का Rank Card जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने User ID और Password की मदद से लॉगिन करना होगा। रैंक कार्ड में प्राप्त अंक, स्टेट मेरिट रैंक और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी।

  • Jul 29, 2026, 09:17 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Live: कितने अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया?

    राजस्थान JET 2026 के लिए इस बार कुल 37,497 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य के कृषि और संबद्ध विषयों के 3,000 से अधिक ग्रेजुएट सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) आयोजित हुई थी और इसमें कुल 800 अंक निर्धारित थे।

  • Jul 29, 2026, 08:24 IST

    राजस्थान JET रिजल्ट 2026 कब आएगा?

    राजस्थान JET रिजल्ट 2026 आज (29 जुलाई) जारी होने की संभावना है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर मेरिट सूची और स्कोरकार्ड तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया में है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार jetskrau2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Jul 28, 2026, 17:23 IST

    Rajasthan JET 2026 में शामिल विश्वविद्यालय और उपलब्ध कोर्स के नाम

    राजस्थान JET 2026 के माध्यम से राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। इनमें स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT), उदयपुर, श्री करन नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय (SKNAU), जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय, कोटा शामिल हैं।

    इस परीक्षा के जरिए छात्र बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीएफएससी (फिशरीज साइंस), बीएससी कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स तथा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

  • Jul 28, 2026, 17:20 IST

    Rajasthan JET 2026 Result Live: कितने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया?

    राजस्थान JET 2026 के लिए 37,497 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इस परीक्षा के जरिए 3,000 से ज्यादा स्नातक सीटों पर प्रवेश मिलेगा। परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) हुई और इसमें कुल 800 अंक निर्धारित थे। इस प्रवेश प्रक्रिया में राजस्थान की 5 कृषि विश्वविद्यालय प्रणालियां शामिल हैं।

  • Jul 28, 2026, 16:29 IST

    कब जारी होगा राजस्थान जेईटी रिजल्ट 2026

    राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट आज 28 जुलाई को जारी होने की पूरी संभावना है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर ने मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Jul 28, 2026, 14:12 IST

    राजस्थान जेईटी रिजल्ट: स्कोरकार्ड को लेकर क्या कोई लेटेस्ट अपडेट है?

    राजस्थान JET 2026 के स्कोरकार्ड को लेकर अभी तक कोई अलग से नई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ताजा अपडेट के अनुसार, रिजल्ट जारी होते ही स्कोरकार्ड भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसे उम्मीदवार अपने Login ID की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Jul 28, 2026, 12:50 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Live: फाइनल आंसर की कब जारी हुई?

    स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर ने राजस्थान जेट 2026 की फाइनल आंसर की 21 जुलाई 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की थी। यह अंतिम उत्तर कुंजी प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद जारी की गई, जिसके आधार पर अब Rajasthan JET Result 2026 तैयार किया गया जाएगा।

  • Jul 28, 2026, 12:25 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Live: अगर स्कोकार्ड में दी गई जानकारी गलत हो तो क्या करें?

    यदि राजस्थान JET 2026 स्कोरकार्ड में कोई व्यक्तिगत विवरण गलत है, तो काउंसलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए इसे तुरंत ठीक करवाएं। इसके लिए, ऑफ़िशियल पोर्टल पर करेक्शन विंडो देखें और तय समय-सीमा के अंदर जरूरी सुधार ऑनलाइन करें। ऑनलाइन विकल्प न होने पर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ JET हेल्पलाइन या परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क कर काउंसलिंग से पहले सुधार करा लें।

  • Jul 28, 2026, 11:48 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Live: क्या रिजल्ट के साथ कट ऑफ होगी जारी?

    हां, राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट जारी होने के साथ कटऑफ और मेरिट से जुड़ी जानकारी भी जारी किए जाने की उम्मीद है। इसके आधार पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

  • Jul 28, 2026, 09:22 IST

    आज जारी होगा राजस्थान JET रिजल्ट 2026

    राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Rajasthan JET 2026) का रिजल्ट आज 27 जुलाई 2026 को जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। रिजल्ट में प्राप्त अंक, स्टेट मेरिट रैंक और कैटेगरी रैंक की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

  • Jul 28, 2026, 08:17 IST

    राजस्थान जेट रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

    Rajasthan JET 2026 का रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com है। 

  • Jul 28, 2026, 08:16 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Link कब एक्टिव होगा?

    SKRAU द्वारा रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही अभ्यर्थी अपने Application Number और Password की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 

  • Jul 27, 2026, 22:30 IST

    राजस्थान जेट का रिजल्ट कब तक आएगा?

    राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University (SKRAU), बीकानेर की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान JET 2026 रिजल्ट जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

    अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रैंक कार्ड चेक कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

  • Jul 27, 2026, 22:29 IST

    राजस्थान जेट रिजल्ट 2026: क्या मै फोन से चेक कर सकता हूं स्कोरकार्ड?

    हां, उम्मीदवार Rajasthan JET Result 2026 का स्कोरकार्ड अपने मोबाइल फोन से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा।

    स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे छात्र मोबाइल से ही डाउनलोड और सेव कर सकते हैं।

  • Jul 27, 2026, 17:12 IST

    Rajasthan JET एग्जाम क्या है?

    Rajasthan JET (Joint Entrance Test) एक प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए उम्मीदवारों को कृषि और इससे जुड़े ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश मिलता है। इस परीक्षा के माध्यम से B.Sc. Agriculture, Horticulture, Forestry आदि पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है।

  • Jul 27, 2026, 15:39 IST

    क्या उम्मीदवार राजस्थान JET 2026 के नतीजों के आधार पर अपना इंस्टिट्यूट चुन सकते हैं?

    हां, राजस्थान JET 2026 के नतीजे आने के बाद उम्मीदवार काउंसलिंग में पसंदीदा कॉलेज का विकल्प भर सकते हैं। हालांकि, सीट आवंटन JET रैंक, मेरिट, श्रेणी, उपलब्ध सीटों और चॉइस फिलिंग के आधार पर ही होगा।

  • Jul 27, 2026, 15:36 IST

    राजस्थान जेट रिजल्ट 2026 लाइव: काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

    राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (JET) 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने सभी जरूरी प्रमाण पत्रों की कॉपी (Original) और फोटोकॉपी साथ रखनी होगी।

    राजस्थान JET काउंसलिंग 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज:-

    • एडमिट कार्ड

    • राजस्थान JET 2026 का स्कोरकार्ड/रिजल्ट

    • 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)

    • 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

    • ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)

    • कैरेक्टर सर्टिफिकेट

    • माइग्रेशन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

    • राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

    • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/EWS, यदि लागू हो)

    • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

    • मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र

    • पासपोर्ट साइज फोटो

    • वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)

    • सीट अलॉटमेंट लेटर/काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज

  • Jul 27, 2026, 13:57 IST

    Rajasthan JET Result की ऑफिशियल विंडो इमेज

    नीचे राजस्थान जॉइन्ट एंट्रेंस टेस्ट (जेईटी) 2026 की परिणाम विंडो इमेज देखी जा सकती है।

  • Jul 27, 2026, 13:50 IST

    राजस्थान JET रिजल्ट 2026: जेईटी एग्जाम कौन कराता है?

    राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (Rajasthan JET) 2026 का आयोजन Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University (SKRAU), बीकानेर की ओर से कराया जाता है। यह प्रवेश परीक्षा राजस्थान के कृषि एवं संबद्ध विज्ञान पाठ्यक्रमों में स्नातक (UG) प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। 

  • Jul 27, 2026, 12:41 IST

    राजस्थान JET 2026 रिजल्ट: अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो क्या करें?

    राजस्थान JET का पासवर्ड रीसेट करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:

    1. jetauj2026.com पर जाएं।

    2. 'Forgot Password' पर क्लिक करें और ज़रूरी जानकारी भरें।

    3. ईमेल में आए लिंक से नया पासवर्ड सेट करें।

  • Jul 27, 2026, 12:37 IST

    Rajasthan JET Result: स्कोर चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

    राजस्थान JET (Joint Entrance Test) का रिजल्ट और स्कोरकार्ड Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University (SKRAU), Bikaner के आधिकारिक JET पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

    राजस्थान जेट रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट-jetskrau2026.com

  • Jul 27, 2026, 11:51 IST

    JET Result 2026 देखने के लिए क्या जरूरी है?

    राजस्थान JET रिजल्ट 2026 देखने के लिए परीक्षार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसी लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Jul 27, 2026, 11:38 IST

    Rajasthan JET 2026 Result Live: पिछले 3 सालों के ट्रेंड्स

    पिछले तीन सत्रों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा संपन्न होने के एक से दो महीने के भीतर ही परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। पिछले वर्षों में कब-कब नतीजे जारी किए गए थे, उम्मीदवार इससे संबंधित विस्तृत जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

    परीक्षा वर्ष

    परीक्षा तिथि

    रिजल्ट तिथि

    2023

    मई14, 2023

    मई 31, 2023

    2024

    जूनe 2, 2024

    अगस्त 5, 2024

    2025

    जून 1, 2025

    जुलाई 30, 2025

    2026

    27 जून 2026

    जुलाई 2026 (संभावित)
  • Jul 27, 2026, 11:16 IST

    Rajasthan JET Result 2026 Live: किस प्रकार तैयार होती है राजस्थान JET मेरिट लिस्ट 2026?

    विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों के स्कोरकार्ड को आधार बनाकर एक राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार करेगा। इसी तैयार मेरिट के आधार पर अलग-अलग कृषि और उससे जुड़े विश्वविद्यालयों में सीटें आवंटित की जाएंगी। इसके साथ ही JET की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

  • Jul 27, 2026, 10:22 IST

    Rajasthan JET Scorecard में क्या क्या उल्लिखित होगा?

    राजस्थान JET स्कोरकार्ड में अभ्यर्थी की परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उल्लिखित होती है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, कैटेगरी, प्राप्त अंक, विषयवार अंक, मेरिट रैंक और क्वालीफाइंग स्टेटस जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। 

  • Jul 27, 2026, 10:01 IST

    JET Result Live: राजस्थान जेट किन कोर्स के लिए होता है?

    राजस्थान JET के जरिए आप राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में इन ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं:

    • बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर
    • बीएससी (ऑनर्स) हॉर्टिकल्चर
    • बीएससी (ऑनर्स) फॉरेस्ट्री
    • बीएफएससी (मत्स्य विज्ञान)
    • बीटेक (फूड टेक्नोलॉजी / डेयरी टेक्नोलॉजी)
    • बीएससी (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस
  • Jul 27, 2026, 09:58 IST

    Rajasthan JET Result: राजस्थान JET काउंसलिंग

    राजस्थान JET 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद, काउंसलिंग की प्रक्रिया अगस्त 2026 में शुरू होने की संभावना है। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद, कॉलेज और कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। 

  • Jul 27, 2026, 08:58 IST

    JET Result 2026 LIVE: राजस्थान जेईटी रिजल्ट लिंक कहां मिलेगा?

    राजस्थान JET 2026 का रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर उपलब्ध होगा। अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

FAQs: 

Q1. राजस्थान JET Result 2026 कब जारी होगा?

Ans: राजस्थान JET Result 2026, 29 जुलाई को जारी हुआ।

Q2. JET Result 2026 कहां चेक कर सकते हैं?

Ans: उम्मीदवार राजस्थान JET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Q3. JET Result 2026 चेक करने के लिए किन विवरणों की जरूरत होगी?

Ans: रिजल्ट देखने के लिए आवेदन संख्या (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि (Date of Birth) की आवश्यकता होगी।

Q4. JET 2026 स्कोरकार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

Ans: स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, रैंक, श्रेणी और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारी होगी।

Q5. JET Result 2026 के बाद क्या होगा?

Ans: रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को उनकी रैंक और मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे।

Q6. क्या JET Result 2026 ऑफलाइन जारी होगा?

Ans: नहीं। राजस्थान JET Result 2026 केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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