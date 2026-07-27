Rajasthan JET Result 2026 OUT LIVE: राजस्थान JET रिजल्ट jetskrau2026.com पर घोषित, ये रहा स्कोरकार्ड Direct Link

Rajasthan JET Result 2026 LIVE: राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Rajasthan JET) 2026 में शामिल अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म हो चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (SKRAU), बीकानेर ने 29 जुलाई 2026 को Rajasthan JET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com पर जाकर अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- Rajasthan JET Result 2026 Link (Active)

Rajasthan JET 2026 Result-हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान JET 2026 रिजल्ट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम राजस्थान JET 2026 (Joint Entrance Test) आयोजन प्राधिकरण का नाम SKRAU, बीकानेर परीक्षा तिथि 27 जून 2026 राजस्थान JET 2026 रिजल्ट की तिथि 29 जुलाई 2026 जारी रिजल्ट जारी करने का माध्यम ऑनलाइन लॉगिन विवरण Application Number एवं Password प्रोविजनल आंसर की 1 जुलाई 2026 फाइनल आंसर की 21 जुलाई 2026 आधिकारिक वेबसाइट jetskrau2026.com

यहां देखें: राजस्थान JET कट ऑफ 2026

राजस्थान JET रिजल्ट 2026 कब आया?

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, राजस्थान JET 2026 का परिणाम 29 जुलाई 2026 को घोषित कर दिया गया है। प्रोविजनल आंसर-की 1 जुलाई 2026 को और फाइनल आंसर-की 21 जुलाई को जारी होने के बाद अब रिजल्ट की तैयारी अंतिम चरण में है।

JET Result 2026 कहां और कैसे चेक करें?

राजस्थान JET रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर "JET Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। आवेदन संख्या और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें। Submit पर क्लिक करें। स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा। आगे के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

प्राप्त अंक

रैंक

श्रेणी

योग्यता स्थिति

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट घोषित होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। मेरिट और रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को कृषि एवं संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। काउंसलिंग से जुड़ी सभी जानकारी रिजल्ट जारी होने के बाद जारी की जाएगी।

Also Check- UPTET Result 2026 LIVE