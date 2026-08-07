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UPTET Result 2026 LIVE: जारी होने वाला है यूपी टीईटी रिजल्ट, upessc.up.gov.in पर मिलेगा Scorecard Link

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Aug 11, 2026, 12:59 IST

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इस लेख में आपको UPTET रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स, डायरेक्ट लिंक और इससे जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी मिलेगी।

UPTET Result 2026: यूपी टेट रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका और पासिंग मार्क्स।
UPTET Result 2026: यूपी टेट रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका और पासिंग मार्क्स।

HIGHLIGHTS

  • UPTET Result 2026 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किए जानें की उम्मीद है।
  • अभ्यर्थी रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से UPTET स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड कर सकेंगे।
  • सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक (60%) और आरक्षित वर्ग के लिए 82 अंक (55%) न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक निर्धारित हैं।

UPTET Result 2026, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने रिजल्ट से पहले कॉपियों की जांच का काम पूरा कर लिया है। अब आयोग फाइनल आंसर की के साथ UPTET रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि, रिजल्ट कब और कितने बजे जारी होगा, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 तक राज्य के 955 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 19.94 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 17.70 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सभी उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी upessc.up.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड में प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और पेपर-1 व पेपर-2 से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। UPTET में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 60 प्रतिशत, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। यूपीटेट पास करने से सीधे नौकरी नहीं मिलती है। सफल अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के पात्र होते हैं।

UPTET Result 2026 का अवलोकन

आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के परिणाम से जुड़ी अन्य सभी जानकारी नीचे दी गई ओवरव्यू टेबल में देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026

आयोजित करने वाली संस्था का नाम

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)

परीक्षा तिथि

2 जुलाई से 4 जुलाई 2026

परीक्षा का माध्यम

ऑफलाइन (OMR आधारित)

परीक्षा केंद्र

955

कुल पंजीकृत अभ्यर्थी

19,94,661

परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी

17,70,714

कुल उपस्थिति

88.77%

प्रोविजनल आंसर की जारी

8 जुलाई 2026

आंसर की पर आपत्ति की अंतिम तिथि

14 जुलाई 2026

रिजल्ट तिथि

11 अगस्त 2026 (संभावित)

रिजल्ट मोड

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

upessc.up.gov.in

लॉगिन विवरण

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

  4. फिर Submit बटन पर क्लिक करें।

  5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

  6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

UPTET 2026 में पास होने के लिए Minimum Marks

UPTET क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

कैटेगरी

न्यूनतम अंक

सामान्य (General)

60% (90 अंक)

SC/ST/OBC/दिव्यांग

55% (82 अंक)

क्या UPTET पास करने से शिक्षक की नौकरी मिल जाती है?

नहीं, UPTET केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने से उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं, लेकिन नौकरी सीधे नहीं मिलती। सरकारी शिक्षक बनने के लिए संबंधित भर्ती प्रक्रिया, मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य चरणों को भी पूरा करना होता है।

अगर पहले से शिक्षक हैं, तो फेल होने पर क्या नौकरी चली जाएगी?

यदि कोई अभ्यर्थी पहले से शिक्षक पद पर कार्यरत है और UPTET 2026 में सफल नहीं हो पाता है, तो केवल इस कारण उसकी नौकरी समाप्त नहीं होती। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग और लागू सेवा नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है।

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 10, 2026, 18:55 IST

    UPTET Result के बाद क्या?

    UPTET 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करना चाहिए। UPTET पास करने के बाद अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने पर अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।

  • Aug 10, 2026, 16:18 IST

    UPTET Result 2026 Direct Link

    UPTET Result 2026 का Direct Link अभी एक्टिव नहीं हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Aug 10, 2026, 16:12 IST

    UPTET परिणाम 2026 की आधिकारिक वेबसाइट

    उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर अपना UPTET 2026 रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 

  • Aug 10, 2026, 15:28 IST

    UPTET Result link: क्या फेल होने वाले अभ्यर्थी फिर से दे सकते हैं एग्जाम?

    हाँ, UPTET में फेल होने वाले अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। UPTET में प्रयासों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। यानी उम्मीदवार पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो अगली बार फिर से UPTET के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • Aug 10, 2026, 15:23 IST

    UPTET Result 2026 Live: यूपीटेट पेपर 1 और 2 का स्कोरकार्ड लिंक upessc.up.gov.in पर जल्द

    UPTET Result 2026 को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। Paper 1 और Paper 2 का स्कोरकार्ड UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। फिलहाल आयोग ने रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

  • Aug 10, 2026, 13:43 IST

    UPTET Result 2026 Today: आज जारी हो सकता है यूपीटीईटी परिणाम

    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट आज 10 अगस्त को जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, UPESSC ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ताजा अपडेट के अनुसार रिजल्ट जल्द ही upessc.up.gov.in पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

    रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे रिजल्ट से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए UPESSC की वेबसाइट चेक करते रहें।

  • Aug 10, 2026, 12:25 IST

    UPTET Result 2026 Date LIVE: क्या यूपीटीईटी रिजल्ट जारी हो गया है?

    नहीं, 10 अगस्त 2026 तक UPTET Result 2026 जारी नहीं हुआ है। यूपीटीईटी 2026 परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की गई थी। करीब 17 लाख अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार upessc.up.gov.in पर रोल नंबर सहित जरूरी जानकारी दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

  • Aug 10, 2026, 12:24 IST

    UPTET Result 2026 Date LIVE: क्या यूपीटीईटी रिजल्ट जारी हो गया है?

    नहीं, 10 अगस्त 2026 तक UPTET Result 2026 जारी नहीं हुआ है। यूपीटीईटी 2026 परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की गई थी। करीब 17 लाख अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार upessc.up.gov.in पर रोल नंबर सहित जरूरी जानकारी दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

  • Aug 10, 2026, 12:18 IST

    UPESSC UPTET Cutoff Marks: कैटेगरी वाइज न्यूनतम योग्यता अंक

    UPTET में उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी है। General category के उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 90 अंक यानी 60% अंक प्राप्त करने होंगे। वहीं OBC, SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 82 अंक यानी 55% निर्धारित हैं।

  • Aug 10, 2026, 11:47 IST

    UPESSC UPTET Result 2026 LIVE: मार्किंग स्कीम क्या है?

    यूपीटीईटी 2026 में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी गलत जवाब देने पर उम्मीदवार के अंक नहीं काटे जाएंगे। रिजल्ट तैयार करते समय उम्मीदवारों के सही उत्तरों के आधार पर कुल स्कोर निर्धारित किया जाएगा।

  • Aug 10, 2026, 11:43 IST

    UPTET Result 2026 LIVE: लगभग 17 लाख अभ्यर्थियों को यूपीटीईटी का रिजल्ट का इंतजार

    UPTET 2026 परीक्षा में शामिल करीब 17 लाख अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे UPTET की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

  • Aug 10, 2026, 11:25 IST

    UPTET Result 2026: क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से देख सकेंगे स्कोर

    UPTET रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोर ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऑफलाइन रिजल्ट देखने की सुविधा आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए उम्मीदवारों को अपना परिणाम ऑनलाइन ही चेक करना होगा।

  • Aug 10, 2026, 10:33 IST

    UPTET Result 2026 Date: यूपी टीईटी रिजल्ट कब तक आएगा?

    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। 10 अगस्त 2026 तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। UPTET 2026 परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित हुई थी। उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम में रिजल्ट अगस्त 2026 में आने की संभावना बताई गई थी।

  • Aug 10, 2026, 09:16 IST

    UPTET पास करने से क्या फायदा होगा?

    UPTET पास करने के बाद उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं। यह परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए जरूरी पात्रता में मदद करती है।

    सरकारी शिक्षक भर्ती में मिलेगा मौका

    UPTET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, भर्ती के लिए अन्य जरूरी योग्यता और चयन प्रक्रिया को भी पूरा करना होता है।

    शिक्षक बनने की राह होगी आसान

    UPTET प्रमाणपत्र उम्मीदवार की शिक्षक बनने की पात्रता को दर्शाता है। इसके बाद उम्मीदवार संबंधित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होकर सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का मौका पा सकते हैं।

  • Aug 10, 2026, 09:15 IST

    UPTET Result 2026: कब जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर की?

    UPTET परीक्षा के बाद आयोग ने 8 जुलाई 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। उम्मीदवारों को आंसर की में दिए गए सवालों और जवाबों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। इसके लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया था। इस दौरान मिली आपत्तियों की समीक्षा की गई।

  • Aug 10, 2026, 08:14 IST

    UPTET Result 2026 Live: जारी होने वाला है यूपी टेट रिजल्ट

    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। UPTET रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अभी रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। आयोग रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर सकता है।

  • Aug 9, 2026, 08:55 IST

    UPTET Result ka Direct Link kahan Milega?

    UPTET Result 2026 का Direct Link रिजल्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर मिलेगा।

  • Aug 8, 2026, 10:35 IST

    कब जारी होगा यूपीटेट रिजल्ट

    अभी UPTET 2026 रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक रिजल्ट अगस्त 2026 में कभी भी जारी हो सकता है।रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Aug 7, 2026, 20:50 IST

    पेपर 1 और पेपर 2 का एक साथ जारी होगा UPTET Scorecard

    UPTET Scorecard 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का पेपर 1 (प्राथमिक स्तर) और पेपर 2 (उच्च प्राथमिक स्तर) का स्कोरकार्ड एक साथ जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर/पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से दोनों पेपरों का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे।

  • Aug 7, 2026, 15:41 IST

    How to Check Your UPTET Scorecard 2026: परीक्षा कब आयोजित की गई थी?

    यूपीटीईटी 2026 परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में प्राथमिक (Paper 1) और उच्च प्राथमिक (Paper 2) स्तर के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की थी और अब उम्मीदवारों को रिजल्ट व स्कोरकार्ड का इंतजार है।

  • Aug 7, 2026, 15:29 IST

    UPTET रिजल्ट 2026 देखते समय इन बातों का रखें ध्यान

    UPTET परिणाम 2026 चेक करने के दौरान उम्मीदवारों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

    • रिजल्ट देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

    • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और अन्य लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखें।

    • स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें।

    • किसी भी गलती की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण से तुरंत संपर्क करें।

    • भविष्य की जरूरत के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट और डिजिटल कॉपी लेकर रख लें।

  • Aug 7, 2026, 15:21 IST

    UPESSC कब जारी करेगा यूपीटेट का रिजल्ट?

    UPTET Result 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UPTET 2026 का रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने की संभावना है, हालांकि UPESSC ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है।

    रिजल्ट जारी होते ही upessc.up.gov.in पर स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक Active कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक करें और अपने लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखें।

  • Aug 7, 2026, 13:45 IST

    UPTET Result 2026 Date: क्या रिजल्ट से पहले तारीख और समय की घोषणा होगी?

    आमतौर पर UPTET Result 2026 जारी होने से पहले प्राधिकरण अलग से रिजल्ट Date और Time की घोषणा नहीं करता है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम संबंधी नोटिस और स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक उपलब्ध करा दिया जाता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

  • Aug 7, 2026, 13:20 IST

    upessc.up.gov.in: UPTET के लिए आवेदन करने के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

    UPTET 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने होते हैं। यूपीटेट आवेदन फॉर्म भरने के दौरान इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साइट पर अपलोड करनी होती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज जरूरी होते हैं:

    • पासपोर्ट साइज फोटो

    • अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)

    • आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र

    • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट

    • Graduation की मार्कशीट

    • B.Ed, D.El.Ed, BTC या अन्य मान्य शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

    • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

    • एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

  • Aug 7, 2026, 12:55 IST

    UPTET Result 2026 LIVE: क्या डाक के माध्यम से आएगा सर्टिफिकेट?

    नहीं। UPTET 2026 का सर्टिफिकेट डाक (Post) के माध्यम से उम्मीदवारों के घर नहीं भेजा जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा पास करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ऑफिशियल पोर्टल से उसे डाउनलोड करना होगा।

  • Aug 7, 2026, 12:53 IST

    UP TET 2026 Important Dates: यूपी टेट की महत्वपूर्ण तिथियां

    अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में यूपीटीईटी 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं। 

    UPTET 2026 नोटिफिकेशन

    मार्च 2026 – अप्रैल 2026

    UPTET 2026 आवेदन फॉर्म

    मार्च 2026 – अप्रैल 2026

    UPTET 2026 एडमिट कार्ड

    जून 2026

    UPTET 2026 परीक्षा तिथि

    02 जुलाई 2026 – 04 जुलाई 2026

    UPTET 2026 प्रोविजनल उत्तर कुंजी

    8 जुलाई 2026

    UPTET 2026 रिजल्ट

    अगस्त 2026 
  • Aug 7, 2026, 12:31 IST

    UPESSC UPTET Result 2026: क्या सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा सर्टिफिकेट?

    नहीं। यूपीटीईटी 2026 का सर्टिफिकेट केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जो परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक (कट-ऑफ) हासिल करेंगे। जो उम्मीदवार कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें केवल उनका स्कोरकार्ड मिलेगा, लेकिन UPTET पात्रता (Eligibility) सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को जारी किया गया UPTET सर्टिफिकेट आजीवन (Lifetime) मान्य रहेगा और वे शिक्षक भर्ती के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे।

  • Aug 7, 2026, 12:01 IST

    UPTET Result 2026: कब और कहां जारी होगा यूपीटेट स्कोरकार्ड

    UPTET Result 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। हालांकि, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, UPTET Result 2026 अगस्त 2026 के महीने में किसी भी समय जारी होने की संभावना है।

  • Aug 7, 2026, 11:43 IST

    UPTET official website: इस वेबसाइट पर जारी होगा स्कोरकार्ड

    UPTET रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपना आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। रिजल्ट जारी होते ही स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा।

  • Aug 7, 2026, 11:26 IST

    Uptet result sarkari result 2026: क्या ऑफलाइन स्कोर चेक कर सकते हैं?

    नहीं, UPTET Result 2026 ऑफलाइन चेक नहीं किया जा सकता। UPTET का रिजल्ट और स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन जारी किया जाता है। 

  • Aug 7, 2026, 11:00 IST

    Is negative marking in UPTET 2026?: क्या यूपीटीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है?

    नहीं, UPTET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। UPTET परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटा जाता। 

  • Aug 7, 2026, 10:58 IST

    UPTET 2026: सर्टिफिकेट मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी ये 4 गलतियां न करें

    • रिजल्ट जारी होने के बाद UPTET सर्टिफिकेट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उनका प्रिंटआउट लेकर रखें।

    • सर्टिफिकेट पर दर्ज सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, श्रेणी और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें।

    • यदि किसी भी जानकारी में गलती मिले, तो उसे जल्द से जल्द संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर ठीक कराएं।

    • शिक्षक भर्ती के समय UPTET सर्टिफिकेट के साथ सभी जरूरी मूल दस्तावेज और उनकी फोटो कॉपी पहले से तैयार रखें।

  • Aug 7, 2026, 10:52 IST

    UP TET Cut Off Marks 2026: मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स

    यूपीटेट 2026 का कट-ऑफ रिजल्ट के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कट-ऑफ वे न्यूनतम अंक होंगे, जिन्हें हासिल करना सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा। जो अभ्यर्थी तय कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें UPTET 2026 में सफल नहीं माना जाएगा और वे आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।

    कैटेगरी

    यूपी टीईटी क्वालीफाइंग मार्क्स/कट-ऑफ

    अंक

    सामान्य/ईडब्ल्यूएस

    60%

    90

    अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

    55%

    82.5

    अनुसूचित जाति (एससी)

    55%

    82.5

    अनुसूचित जनजाति (एसटी)

    55%

    82.5
  • Aug 7, 2026, 10:41 IST

    UP TET Result 2026: इन आसान स्टेप्स से चेक करें स्कोरकार्ड

    • सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
    • होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • अब मांगी गई जानकारी और कैप्चा दर्ज करें।
    • इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
    • आपका UPTET Result 2026 Scorecard स्क्रीन पर दिखाई देगा।
    • स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल कर रख लें
  • Aug 7, 2026, 10:25 IST

    UPTET Result 2026 Certificate Validity कितनी है?

    UPTET (Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test) के सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन (Lifetime) है। यानी एक बार UPTET परीक्षा पास करने के बाद आपको केवल सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने के कारण दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती। यह नियम पुराने और नए दोनों UPTET प्रमाणपत्रों पर लागू है।

  • Aug 7, 2026, 10:12 IST

    UPTET Result 2026 Live: रिजल्ट आने के बाद क्या होगा?

    UPTET Result 2026 घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवार भविष्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन कर सकेंगे। रिजल्ट के साथ जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है।

  • Aug 7, 2026, 09:53 IST

    UPTET Result 2026 Qualifying Marks: पास होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे

    UPTET Result 2026 में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने होंगे। विभिन्न श्रेणियों के लिए कटऑफ और पात्रता मानदंड अलग-अलग हो सकते हैं।

  • Aug 7, 2026, 09:51 IST

    UPTET Result 2026 Scorecard Details: स्कोरकार्ड पर क्या-क्या विवरण उल्लिखित होंगे?

    UPTET Result 2026 Scorecard में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। डाउनलोड के बाद सभी विवरणों को ध्यान से चेक करें। अगर कोई गलती दिखे तो उसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से करें।

  • Aug 7, 2026, 09:50 IST

    How to Check UPTET Result 2026: कैसे चेक करें स्कोरकार्ड?

    UPTET Result 2026 चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर UPTET Result लिंक खोलें, रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट भी किया जा सकता है।

  • Aug 7, 2026, 09:35 IST

    UPTET ka result kab aaega?

    अभी तक UPTET 2026 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, UPTET Result अगस्त 2026 में जारी होने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।रिजल्ट जारी होने पर आप इसे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर देख सकेंगे।

  • Aug 7, 2026, 09:32 IST

    UPTET Result 2026 Download Link कहां मिलेगा?

    एक बार जारी होने के बाद UPTET Result 2026 Download Link आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव होगा। उम्मीदवार रोल नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी होगी।

  • Aug 7, 2026, 09:29 IST

    UPTET Result 2026 Release Date क्या है?

    UPTET Result 2026 की रिलीज डेट को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही परीक्षा प्राधिकरण रिजल्ट जारी करेगा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। उम्मीद यह है कि रिजल्ट अगस्त 2026 में किसी भी समय जारी किया जा सकता है।

  • Aug 7, 2026, 09:28 IST

    UPTET Result 2026 Live Updates: रिजल्ट कब जारी होगा?

    यूपीटेट रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से लॉगिन डिटेल्स की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज पर नजर बनाए रखें।

1. UPTET 2026 का रिजल्ट कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। होमपेज पर 'UPTET Result 2026' लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट करें। इसके बाद आप अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

2. UPTET क्वालिफाई करने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए?

उत्तर: सामान्य (General) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% (90 अंक) और SC/ST/OBC/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% (82 अंक) न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं।

3. क्या UPTET परीक्षा पास करने के बाद सीधे सरकारी नौकरी मिल जाती है?

उत्तर: नहीं, UPTET केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने के बाद आप आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में आवेदन करने के पात्र बनते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य संबंधित भर्ती चरणों को पूरा करना होता है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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