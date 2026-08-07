UPTET Result 2026 LIVE: जारी होने वाला है यूपी टीईटी रिजल्ट, upessc.up.gov.in पर मिलेगा Scorecard Link

UPTET Result 2026, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने रिजल्ट से पहले कॉपियों की जांच का काम पूरा कर लिया है। अब आयोग फाइनल आंसर की के साथ UPTET रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि, रिजल्ट कब और कितने बजे जारी होगा, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 तक राज्य के 955 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 19.94 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 17.70 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सभी उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी upessc.up.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड में प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और पेपर-1 व पेपर-2 से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। UPTET में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 60 प्रतिशत, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। यूपीटेट पास करने से सीधे नौकरी नहीं मिलती है। सफल अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के पात्र होते हैं।

UPTET Result 2026 का अवलोकन

आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के परिणाम से जुड़ी अन्य सभी जानकारी नीचे दी गई ओवरव्यू टेबल में देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 आयोजित करने वाली संस्था का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) परीक्षा तिथि 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन (OMR आधारित) परीक्षा केंद्र 955 कुल पंजीकृत अभ्यर्थी 19,94,661 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 17,70,714 कुल उपस्थिति 88.77% प्रोविजनल आंसर की जारी 8 जुलाई 2026 आंसर की पर आपत्ति की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 रिजल्ट तिथि 11 अगस्त 2026 (संभावित) रिजल्ट मोड ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in लॉगिन विवरण रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। फिर Submit बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

UPTET 2026 में पास होने के लिए Minimum Marks

UPTET क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

कैटेगरी न्यूनतम अंक सामान्य (General) 60% (90 अंक) SC/ST/OBC/दिव्यांग 55% (82 अंक)

क्या UPTET पास करने से शिक्षक की नौकरी मिल जाती है?

नहीं, UPTET केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने से उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं, लेकिन नौकरी सीधे नहीं मिलती। सरकारी शिक्षक बनने के लिए संबंधित भर्ती प्रक्रिया, मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य चरणों को भी पूरा करना होता है।

अगर पहले से शिक्षक हैं, तो फेल होने पर क्या नौकरी चली जाएगी?

यदि कोई अभ्यर्थी पहले से शिक्षक पद पर कार्यरत है और UPTET 2026 में सफल नहीं हो पाता है, तो केवल इस कारण उसकी नौकरी समाप्त नहीं होती। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग और लागू सेवा नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है।