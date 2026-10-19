इन दिनों क्यों चर्चाओं में है अजनार नदी, जानें वजह

इन दिनों अजनार नदी चर्चाओं में बनी हुई है। इसके पीछे एक युवक कहानी जुड़ी हुई है। अजनार नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बहने वाली एक महत्त्वपूर्ण नदी है। यह मालवा पठार के उत्तरी छोर पर स्थित प्रमुख शहर ब्यावरा के बिल्कुल बीचों-बीच से होकर गुजरती है। भौगोलिक और पर्यावरणीय रूप से यह नदी इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है।

क्यों चर्चाओं में है अजनार नदी

अजनार नदी हाल ही में सफाई अभियान के दौरान साफ होने के बाद फिर से गंदी होने की घटना को लेकर चर्चाओं में आ गई है। 21 साल के सुरेंद्र सिंह चौधरी(Bittu Tabahi) ने 8 महीने में अकेले ही इस नदी को प्लास्टिक, कचरा और गंदगी से साफ करने की बीड़ा उठाया था।

क्या है नदी का भौगोलिक महत्त्व

अजनार नदी का बहाव क्षेत्र मालवा के पठारी इलाके में है। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्य रूप से काली और हल्की लाल होती है। अजनार नदी काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर है। बारिश के मौसम में इसका पानी काफी बढ़ जाता है और यह अपने पूरे उफान पर होती है, लेकिन गर्मियों के आते-आते इसका पानी काफी कम हो जाता है। ब्यावरा शहर के लिए यह जल आपूर्ति और आसपास के कृषि क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण जल स्रोत रही है।