CG Police Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

IRCTC से पूरी ट्रेन भी हो सकती है बुक, इतना लगेगा पैसा, ये है बुकिंग स्टेप

By Bagesh Yadav
Dec 9, 2025, 11:50 IST

यदि आप एक पूरी ट्रेन बुक करना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे के नियमानुसार कम से कम 18 कोच (जिसमें 2 SLR कोच अनिवार्य होते हैं) की बुकिंग पर आपको ₹9,00,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। यदि कोचों की संख्या 18 से अधिक होती है, तो हर अतिरिक्त कोच पर ₹50,000 प्रति कोच अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी।

Add as a preferred source on Google
Join us

यदि आप शादी, किसी बड़े आयोजन, या किसी ग्रुप टूर के लिए ट्रेन का एक पूरा कोच या पूरी ट्रेन बुक करना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे की Full Tariff Rate (FTR) स्कीम आपके लिए है। इस सुविधा के तहत कोई भी यात्री एक या अधिक कोच या पूरी ट्रेन बुक कर सकता है। यह बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या स्टेशन पर जाकर की जा सकती है। 

FTR बुकिंग के दो तरीके होते हैं पहला, ऑनलाइन मोड, जहां यात्री ftr.irctc.co.in वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं, और दूसरा, स्टेशन मोड, जहां यात्री संबंधित स्टेशन के UTS काउंटर पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

क्या है ऑनलाइन बुकिंग स्टेप: 

  1. IRCTC की FTR वेबसाइट पर जाएं।

  2. बुकिंग टाइप, रूट और यात्रा डिटेल्स दर्ज करें।

  3. रजिस्ट्रेशन के बाद एक रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन अमाउंट की जानकारी मिलेगी।

  4. इस राशि को 6 दिनों के भीतर जमा करना जरूरी है। देरी होने पर रेफरेंस नंबर रद्द हो सकता है।

कहां करें बुक?

  1. यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन के Chief Booking Supervisor (CBS) या Station Master (SM) को लिखित आवेदन देना होगा।

  2. CBS बुकिंग सिस्टम में डिटेल्स दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी जिसपर रेफरेंस नंबर व राशि दी होगी।

  3. इस अमाउंट को UTS काउंटर पर जमा कर रसीद प्राप्त करें।

  4. CBS से FTR नंबर देकर आवेदन की कॉपी लें।

कितने समय पहले करा सकते है बुकिंग?

FTR के तहत ट्रेन या कोच की बुकिंग आप यात्रा की तारीख से अधिकतम 6 महीने पहले और कम से कम 30 दिन पहले कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाहर बुकिंग स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए प्लान बनाते समय इन दोनों शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है।

एक साथ कितने कोच बुक किए जा सकते हैं?

कोच बुकिंग: एक ट्रेन में अधिकतम 10 कोच।

पूरी ट्रेन बुकिंग: अधिकतम 24 कोच, जिनमें 2 SLR (गार्ड कोच) अनिवार्य होते हैं। 

कोच बुकिंग के लिए लगेगा कितना पैसा?

यदि आप ट्रेन का सिर्फ एक या कुछ कोच बुक करना चाहते हैं, तो 7 दिन तक की ट्रेवल के लिए ₹50,000 प्रति कोच रजिस्ट्रेशन राशि देनी होगी। यदि यात्रा अवधि 7 दिनों से अधिक की है, तो प्रत्येक कोच पर हर अतिरिक्त दिन के लिए ₹10,000 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यह राशि केवल अग्रिम पंजीकरण के लिए है, अंतिम किराया यात्रा की दूरी और अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा।

कैसे बुक करें पूरी ट्रेन?

यदि आप एक पूरी ट्रेन बुक करना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे के नियमानुसार कम से कम 18 कोच (जिसमें 2 SLR कोच अनिवार्य होते हैं) की बुकिंग पर आपको ₹9,00,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। यदि कोचों की संख्या 18 से अधिक होती है, तो हर अतिरिक्त कोच पर ₹50,000 प्रति कोच अतिरिक्त राशि जुड़ जाएगी। वहीं, यदि यात्रा अवधि 7 दिनों से अधिक की है, तो हर कोच पर प्रतिदिन ₹10,000 अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ा जाएगा। यह राशि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट है; अंतिम किराया यात्रा की दूरी, रूट और अन्य चार्जेज के आधार पर निर्धारित होता है।

नोट: यदि आप 18 से कम कोच भी बुक करते हैं, तब भी ₹9 लाख न्यूनतम राशि देनी होगी।

क्या है रिफंड पॉलिसी:

बुकिंग रद्द होने की स्थिति में (चाहे यात्री द्वारा या रेलवे द्वारा), Chief Commercial Manager (PM) के माध्यम से मैन्युअल प्रक्रिया से रिफंड किया जाता है। उपरोक्त राशि समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा बदली जा सकती है। 

नए Tatkal Ticket बुकिंग नियमों में क्या बदला? यहाँ जानें सब कुछ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News