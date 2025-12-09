IRCTC से पूरी ट्रेन भी हो सकती है बुक, इतना लगेगा पैसा, ये है बुकिंग स्टेप

यदि आप शादी, किसी बड़े आयोजन, या किसी ग्रुप टूर के लिए ट्रेन का एक पूरा कोच या पूरी ट्रेन बुक करना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे की Full Tariff Rate (FTR) स्कीम आपके लिए है। इस सुविधा के तहत कोई भी यात्री एक या अधिक कोच या पूरी ट्रेन बुक कर सकता है। यह बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या स्टेशन पर जाकर की जा सकती है। FTR बुकिंग के दो तरीके होते हैं पहला, ऑनलाइन मोड, जहां यात्री ftr.irctc.co.in वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं, और दूसरा, स्टेशन मोड, जहां यात्री संबंधित स्टेशन के UTS काउंटर पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। क्या है ऑनलाइन बुकिंग स्टेप: IRCTC की FTR वेबसाइट पर जाएं। बुकिंग टाइप, रूट और यात्रा डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन के बाद एक रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन अमाउंट की जानकारी मिलेगी। इस राशि को 6 दिनों के भीतर जमा करना जरूरी है। देरी होने पर रेफरेंस नंबर रद्द हो सकता है। कहां करें बुक?

यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन के Chief Booking Supervisor (CBS) या Station Master (SM) को लिखित आवेदन देना होगा। CBS बुकिंग सिस्टम में डिटेल्स दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी जिसपर रेफरेंस नंबर व राशि दी होगी। इस अमाउंट को UTS काउंटर पर जमा कर रसीद प्राप्त करें। CBS से FTR नंबर देकर आवेदन की कॉपी लें। कितने समय पहले करा सकते है बुकिंग? FTR के तहत ट्रेन या कोच की बुकिंग आप यात्रा की तारीख से अधिकतम 6 महीने पहले और कम से कम 30 दिन पहले कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाहर बुकिंग स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए प्लान बनाते समय इन दोनों शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है। एक साथ कितने कोच बुक किए जा सकते हैं? कोच बुकिंग: एक ट्रेन में अधिकतम 10 कोच। पूरी ट्रेन बुकिंग: अधिकतम 24 कोच, जिनमें 2 SLR (गार्ड कोच) अनिवार्य होते हैं। कोच बुकिंग के लिए लगेगा कितना पैसा? यदि आप ट्रेन का सिर्फ एक या कुछ कोच बुक करना चाहते हैं, तो 7 दिन तक की ट्रेवल के लिए ₹50,000 प्रति कोच रजिस्ट्रेशन राशि देनी होगी। यदि यात्रा अवधि 7 दिनों से अधिक की है, तो प्रत्येक कोच पर हर अतिरिक्त दिन के लिए ₹10,000 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यह राशि केवल अग्रिम पंजीकरण के लिए है, अंतिम किराया यात्रा की दूरी और अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा।