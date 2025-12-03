भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी Tatkal टिकटों के लिए अनिवार्य OTP वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया है। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और असली यात्रियों को अधिक अवसर देने के लिए उठाया गया है।
नए Tatkal नियम में क्या है खास
तत्काल टिकट बुक करते समय आपके IRCTC अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। सही OTP दर्ज करने के बाद ही टिकट बुकिंग पूरी होगी। यह नियम IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप, अधिकृत एजेंटों और रिज़र्वेशन काउंटरों, सभी पर लागू होगा।
यह बदलाव क्यों किया गया
-
फर्जी मोबाइल नंबरों के उपयोग, थोक टिकटिंग और अनधिकृत एजेंटों द्वारा बुकिंग जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए।
-
टिकट बुकिंग को सीधे एक वेरिफाइड मोबाइल नंबर से जोड़ने के उद्देश्य से।
-
इससे Tatkal सिस्टम और अधिक पारदर्शी बनेगा तथा बॉट और एजेंटों द्वारा दुरुपयोग कम होगा।
नया बुकिंग प्रोसेस कैसे काम करेगा
-
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें।
-
सामान्य तरीके से Tatkal टिकट बुकिंग शुरू करें और यात्रा/यात्री विवरण भरें।
-
पेमेंट के बाद आपके मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा OTP भेजा जाएगा।
-
सही OTP डालने के बाद ही टिकट जारी होगा।
-
बुकिंग प्रक्रिया के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदला नहीं जा सकेगा।
यात्रियों के लिए ज़रूरी बातें
-
IRCTC में अपना मोबाइल नंबर पहले से अपडेट और एक्टिव रखें।
-
किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल नंबर का उपयोग न करें, क्योंकि OTP सिर्फ रजिस्टर्ड नंबर पर ही आएगा।
-
नए नियम की शुरुआत अभी कुछ चुनिंदा ट्रेनों (पहले मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस) से की गई है, बाद में सभी ट्रेनों में लागू होगा।
-
ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ऑनलाइन Tatkal बुकिंग के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
-
ऑफलाइन बुकिंग करते समय ओरिजिनल ID प्रूफ साथ रखें।
नए Tatkal टिकट नियम और पुराने में अंतर
|
नियम/स्टेप
|
पुराना सिस्टम
|
नया सिस्टम (1 दिसंबर 2025 से)
|
टिकट बुकिंग
|
सामान्य प्रक्रिया
|
OTP अनिवार्य अंतिम कन्फर्मेशन के लिए
|
वेरिफिकेशन
|
मोबाइल वैकल्पिक
|
रजिस्टर्ड मोबाइल वेरिफिकेशन अनिवार्य
|
प्लेटफ़ॉर्म
|
वेब/ऐप/एजेंट/काउंटर
|
वेब/ऐप/एजेंट/काउंटर
यह नया बदलाव Tatkal बुकिंग को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और असली अंतिम-पलों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद बनाएगा। यात्री अपने IRCTC प्रोफाइल में मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट रखें और बुकिंग के समय आवश्यक पहचान पत्र साथ रखें।
