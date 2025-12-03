Bihar Police Driver Admit Card 2025 OUT: बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा हॉल टिकट लिंक

Bihar Police Driver Admit Card 2025 OUT: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (CSBC) ने बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होंगे, वे इसे आधिकारिक वेबसाइट -csbc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण भरने होंगे। नोटिस के मुताबिक, बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
Bihar Police Driver Admit Card 2025 Direct Link
CSBC बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है। बिहार पुलिस ड्राइवर की लिखित परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक अब CSBC की आधिकारिक वेबसाइट -csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करना अनिवार्य है।
|
Bihar Police Driver Admit Card Link
Bihar Police Driver Admit Card 2025 - बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड हाइलाइट्स
कैंडिडेट बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 के बारे में सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
|
संगठन का नाम
|
सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC)
|
पदों की संख्या
|
ड्राइवर
|
रिक्तियों की संख्या
|
4,361
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
3 दिसंबर 2025
|
बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा तिथि 2025
|
10 दिसंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
www.csbc.bihar.gov.in
CSBC Bihar Police Driver Admit Card: बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 कैसे चेक करें?
CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट- csbc.bihar.gov.in से बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स नीचे दिए गए है।
-
सबसे पहले www.csbc.bihar.gov.in खोलें।
-
फिर होम पेज पर, होमपेज पर Download e-Admit Card for the Post of Driver in Bihar Police (Advt. No. 02/2025)” पर क्लिक करें।
-
अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा।
-
उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन ID / रोल नंबर / मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड भरें।
-
सबमिट करें, आपका बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट जरूर लें।
CSBC Bihar Police Driver Exam Date: ड्राइवर परीक्षा की शिफ्ट और समय क्या है?
उम्मीदवार जो बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होंगे, वे सुबह 11:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगी। नीचे दी तालिका में बिहार ड्राइवर परीक्षा की शिफ्ट और समय देखें।
|कार्यक्रम (Events)
|समय (Timings)
|रिपोर्टिंग समय (Reporting Time)
|10:30 बजे सुबह
|गेट बंद होने का समय (Gate Closing Time)
|11:30 बजे सुबह
|परीक्षा शुरू (Exam Starts)
|12 बजे दोपहर
|परीक्षा समाप्त (Exam Ends)
|2 बजे दोपहर
Comments
All Comments (0)
Join the conversation