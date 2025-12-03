Bihar Police Driver Admit Card 2025 OUT: बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा हॉल टिकट लिंक

Bihar Police Driver Admit Card 2025 OUT: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (CSBC) ने बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होंगे, वे इसे आधिकारिक वेबसाइट -csbc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण भरने होंगे। नोटिस के मुताबिक, बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

Bihar Police Driver Admit Card 2025 Direct Link

CSBC बिहार पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है। बिहार पुलिस ड्राइवर की लिखित परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक अब CSBC की आधिकारिक वेबसाइट -csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करना अनिवार्य है।