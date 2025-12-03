UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: यूपी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के 500 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के 513 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसम्बर से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी है. यूपी टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) एग्जामिनेशन-2025 में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने होंगे। उम्मीदवार रिक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पात्रता आवेदन प्रक्रिया और रिक्तियों का विवरण यहाँ चेक कर सकते हैं.
UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: हाईलाइट्स
UPPSC लेक्चरर नोटिफिकेशन 2025 में अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी की घोषणा की है, कैंडिडेट्स ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।
रिक्ति का नाम
|यूपी टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) एग्जामिनेशन-2025
परीक्षा नियामक
|उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
रिक्तियों की संख्या
513
आवेदन शुरू होने की तिथि
2 दिसम्बर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि
2 जनवरी 2026
आवेदन का मोड
ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट
|https://uppsc.up.nic.in
UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: रिक्तियों का विवरण
उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए कुल 513 वैकेंसी निकाली हैं। कैंडिडेट्स को वैकेंसी का विवरण समझने के लिए, उम्मीदवार नीचे टेबल में सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल में जानकारी चेक कर सकते हैं-
विषय क्षेत्र का नाम
रिक्तियों की संख्या
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
140
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
52
सिविल इंजीनियरिंग
62
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
77
केमिकल इंजीनियरिंग
14
कंप्यूटर
43
पेंट टेक्नोलॉजी
03
प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी
01
टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी
04
फूटवेअर
03
टेक्सटाइल केमिस्ट्री
01
लेदर टेक्नोलॉजी
01
इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण
01
वर्कशॉप सुपरिन्टेन्डेन्ट
10
आर्किटेक्चर
06
फिजिक्स
24
केमिस्ट्री
21
अंग्रेजी
18
मैथ्स
32
कुल पद
513
UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: पात्रता
विभाग
शैक्षिक योग्यता
आयुसीमा
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवियर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल
संबंधित सब्जेक्ट्स में B.E./B.Tech./B.S./मास्टर डिग्री
21 से 40 वर्ष
आर्किटेक्चर
संबंधित विषयों में डिग्री/बी.आर्क/मास्टर डिग्री
वर्कशॉप सुपरिन्टेन्डेन्ट
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या मास्टर डिग्री
भौतिकी, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित
संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री
UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025:आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवार UPPSC की वेबसाइट: https://uppsc.up.nic.in पर जा कर आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए उम्मीदवारों को पहले ओटीआर के लिए आवेदन करना होगा.
स्टेप 1: O.T.R. से आवेदन करें।
अगर आपके पास पहले से OTR है, तो अपना OTR नंबर डालें और OTP या OTR पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करें।
स्टेप 2: आवेदन फॉर्म जमा करें
स्टेप 3: अपनी फोटो और साइन अपलोड करें
स्टेप 4: फीस पेमेंट
स्टेप 5: एप्लीकेशन प्रिंट करें
