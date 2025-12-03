UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: यूपी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के 500 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के 513 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसम्बर से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी है. यूपी टेक्निकल एजुकेशन (टीचिंग) एग्जामिनेशन-2025 में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने होंगे। उम्मीदवार रिक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पात्रता आवेदन प्रक्रिया और रिक्तियों का विवरण यहाँ चेक कर सकते हैं.

UPPSC Polytechnic Lecturer Recruitment 2025: हाईलाइट्स

UPPSC लेक्चरर नोटिफिकेशन 2025 में अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी की घोषणा की है, कैंडिडेट्स ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।