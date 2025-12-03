Rajasthan Patwari Result 2025
राजस्थान NEET PG 2025 राउंड 1 के शेड्यूल में बदला, यहां देखें अलॉटमेंट की डेट्स

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 3, 2025, 14:24 IST

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 अलॉटमेंट शेड्यूल में बदलाव किया गया है। सीट अलॉटमेंट की नई डेट्स देखने के लिए यहां देखें।

SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव किया है। जारी की गई नई डेट्स के अनुसार, राजस्थान NEET PG 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 5 दिसंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों ने PG काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए आवेदन किया है, वे बदला हुआ शेड्यूल देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

जिन छात्रों को राजस्थान NEET PG राउंड 1 सीट अलॉटमेंट में सीटें मिली हैं, उन्हें 6 से 10 दिसंबर, 2025 तक जरूरी दस्तावेजों के साथ अलॉट हुए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। छात्रों को वेबसाइट पर दिए गए लॉगिन लिंक से अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना होगा।

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का बदला हुआ शेड्यूल अब ऑफिशियल वेबसाइट rajpgneet2025.in पर उपलब्ध है। छात्र बदला हुआ शेड्यूल यहां भी देख सकते हैं।

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 का बदला हुआ शेड्यूल - यहां क्लिक करें

राजस्थान NEET PG राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 5 दिसंबर, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। छात्र अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

स्टेप 1: राजस्थान NEET PG काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट rajpgneet2025.in पर जाएं।

स्टेप 2: 'NEET PG Round 1 allotment result' पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अलॉटमेंट की PDF फाइल स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 4: भविष्य के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लें।

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 का बदला हुआ शेड्यूल 

राजस्थान NEET PG राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट का पूरा शेड्यूल यहां देखें:

अनंतिम आवंटन सूची का प्रकाशन 05.12.2025
छात्रों द्वारा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवंटन पत्र का मुद्रण 06.12.2025 से 10.12.2025 (दोपहर 2.00 बजे तक)
आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित एक वर्ष का शिक्षण शुल्क केवल एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जाएगा (शुल्क जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा) 06.12.2025 से 10.12.2025 (शाम 4.00 बजे तक)
रिपोर्टिंग, दस्तावेज़ प्रस्तुत करना 06.12.2025 से 10.12.2025 (सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) 
शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ  22.12.2025
आगे की प्रक्रियाएँ बाद में प्रकाशित किया जाएगा
