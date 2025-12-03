राजस्थान NEET PG 2025 राउंड 1 के शेड्यूल में बदला, यहां देखें अलॉटमेंट की डेट्स

SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 के शेड्यूल में बदलाव किया है। जारी की गई नई डेट्स के अनुसार, राजस्थान NEET PG 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 5 दिसंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों ने PG काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए आवेदन किया है, वे बदला हुआ शेड्यूल देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

जिन छात्रों को राजस्थान NEET PG राउंड 1 सीट अलॉटमेंट में सीटें मिली हैं, उन्हें 6 से 10 दिसंबर, 2025 तक जरूरी दस्तावेजों के साथ अलॉट हुए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। छात्रों को वेबसाइट पर दिए गए लॉगिन लिंक से अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना होगा।

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का बदला हुआ शेड्यूल अब ऑफिशियल वेबसाइट rajpgneet2025.in पर उपलब्ध है। छात्र बदला हुआ शेड्यूल यहां भी देख सकते हैं।

राजस्थान NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 का बदला हुआ शेड्यूल - यहां क्लिक करें