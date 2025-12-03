LRD Gujarat Result 2025: LRD गुजरात रिजल्ट gprb.gujarat.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) या लोकरक्षक भारती बोर्ड, गुजरात ने अपनी वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in पर कांस्टेबल पदों के लिए फाइनल रिजल्ट की घोषणा की है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की गई है। इसमें अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी, वे लोकरक्षक भर्ती बोर्ड का Result और कट-ऑफ मार्क्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल-कंजर्वेटर, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल-कंजर्वेटर और SRPF कांस्टेबल के लिए कुल 11925 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन उम्मीदवारों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी की है, जिनका चयन नहीं हुआ है।
LRD गुजरात Result 2025 PDF लिंक
जो उम्मीदवारों 15 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे, वे नीचे दिया गया Result PDF देख सकते हैं-
|
विवरण
|
जानकारी
|
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची
|
नहीं चुने गए उम्मीदवारों की सूची
LRD 2025 गुजरात मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड
पुलिस कांस्टेबल (UPC), आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (APC), जेल सिपाही (पुरुष) / जेल मैट्रन (महिला) और आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (SRPF) जैसे कई पदों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध LRD 2025 गुजरात मेरिट लिस्ट PDF देखनी होगी। यहां आपको मेरिट लिस्ट और अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की विस्तृत PDF मिल जाएगी।
LRD Result 2025 गुजरात मेरिट लिस्ट
इससे पहले, लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) या लोकरक्षक भारती बोर्ड, गुजरात ने राज्य भर में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती की खास बातें समझने में उम्मीदवारों की मदद के लिए, हमने नीचे इसकी जानकारी दी है-
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) या लोकरक्षक भारती बोर्ड, गुजरात
|
पद का नाम
|
कांस्टेबल
|
कुल पास हुए उम्मीदवारों
|
11925
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
gprb.gujarat.gov.in
LRD गुजरात Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?
आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं-
स्टेप 1: लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) की आधिकारिक वेबसाइट - https://gprb.gujarat.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होम पेज पर 'લોકરક્ષક કેડર હંગામી પરીણામ (Provisional Result)' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब, एक नई विंडो में Result की PDF खुल जाएगी।
स्टेप 4: आपका Result PDF स्क्रीन पर एक नई विंडो में दिखाई देगा।
स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट ले लें।
LRD Gujarat Result 2025: उम्मीदवारी वापस लेने के स्टेप्स
जारी नोटिस के अनुसार, अगर उम्मीदवारों का चयन किसी दूसरी भर्ती में हो गया है या किसी अन्य कारण से वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाना होगा। वहां 'Other Application' ऑप्शन के तहत 'Withdraw Candidature' को चुनना होगा। इसके बाद, आपको अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करनी होगी और PDF फॉर्मेट में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP की जरूरत होगी। उम्मीदवारों 8 दिसंबर, 2025 तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation