LRD Gujarat Result 2025: LRD गुजरात रिजल्ट gprb.gujarat.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) या लोकरक्षक भारती बोर्ड, गुजरात ने अपनी वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in पर कांस्टेबल पदों के लिए फाइनल रिजल्ट की घोषणा की है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की गई है। इसमें अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी, वे लोकरक्षक भर्ती बोर्ड का Result और कट-ऑफ मार्क्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल-कंजर्वेटर, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल-कंजर्वेटर और SRPF कांस्टेबल के लिए कुल 11925 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन उम्मीदवारों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी की है, जिनका चयन नहीं हुआ है। LRD गुजरात Result 2025 PDF लिंक जो उम्मीदवारों 15 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे, वे नीचे दिया गया Result PDF देख सकते हैं-

विवरण जानकारी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची PDF लिंक नहीं चुने गए उम्मीदवारों की सूची PDF लिंक LRD 2025 गुजरात मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड पुलिस कांस्टेबल (UPC), आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (APC), जेल सिपाही (पुरुष) / जेल मैट्रन (महिला) और आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (SRPF) जैसे कई पदों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध LRD 2025 गुजरात मेरिट लिस्ट PDF देखनी होगी। यहां आपको मेरिट लिस्ट और अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की विस्तृत PDF मिल जाएगी। LRD Result 2025 गुजरात मेरिट लिस्ट इससे पहले, लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) या लोकरक्षक भारती बोर्ड, गुजरात ने राज्य भर में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती की खास बातें समझने में उम्मीदवारों की मदद के लिए, हमने नीचे इसकी जानकारी दी है- विवरण जानकारी संगठन का नाम लोकरक्षक भर्ती बोर्ड (LRB) या लोकरक्षक भारती बोर्ड, गुजरात पद का नाम कांस्टेबल कुल पास हुए उम्मीदवारों 11925 आधिकारिक वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in