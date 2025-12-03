बिहार बोर्ड Model Paper 2026: BSEB ने जारी किया 10वीं-12वीं का मॉडल पेपर 2026, यहां पाएं PDF का Direct Link

छात्रों के लिए मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह एक तरह से छात्रों को पेपर की समझ और आने वाले प्रश्नों का आइडिया लगाने के लिए होते हैं।

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) फाइनल एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने छात्रों के लिए हर सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जारी करें है। इन्हें डाउनलोड करके छात्र एग्जाम पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और मार्किंग स्कीम को आसानी से समझ सकते हैं।

मॉडल पेपर को डाउनलोड करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। सभी छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं।

मैट्रिक 10वीं के मॉडल पेपर का तरीका

बिहार बोर्ड की 10वीं के गणित पेपर में कुल 138 प्रश्न होंगे। इनमें से 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 50 के आंसर देना जरूरी होगा। यदि कोई छात्र 50 से अधिक मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के आंसर देता है, तो उसका मूल्यांकन केवल पहले 50 आंसरों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, 30 शॉर्ट आंसर प्रश्न होंगे, जिनमें से 15 के उत्तर देने होंगे। आठ लॉन्ग आंसर प्रश्नों में से चार के आंसर देने होंगे। यह पैटर्न विज्ञान के साथ-साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स पर भी लागू होगा।

इंटरमीडिएट 12वीं के मॉडल पेपर का तरीका

बिहार बोर्ड की 12वीं के रसायन विज्ञान का पेपर कुल 70 मार्क्स का होगा और इसमें 96 प्रश्न होंगे। इनमें से 70 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, जिनमें से 35 के आंसर देने होंगे। 20 शॉर्ट आंसर प्रश्नों में से 10 के आंसर देना जरूरी होगा। साथ ही, छह लॉन्ग आंसर प्रश्नों में से तीन के आंसर देने होंगे। यह पैटर्न सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। एग्जाम के दौरान, छात्रों को मॉडल पेपर पढ़ने के लिए करीब 15 मिनट का 'कूल-ऑफ टाइम' दिया जाएगा, जिससे वे इसे अच्छे से समझ कर हल कर सकेंगे।