[OUT] बिहार STET एडमिट कार्ड 2026: stetregistration.cbrt.co.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

Bihar STET Admit Card 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आज 18 अक्टूबर 2026, रविवार को BSEB STET Admit Card 2026 जारी कर दिया है। पेपर 1 (माध्यमिक) और पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना Application Number और Password दर्ज करके लॉगिन करना होगा। बिहार STET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार बिहार STET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से चेक कर लें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं। Bihar STET Admit Card Download 2026 Link बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना Application Number और Password दर्ज करके लॉगिन करना होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

यहां क्लिक करें:- Bihar STET Admit Card 2026 Link (Active) #Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/PQ8W6YgcJB — Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 16, 2026 BSEB STET Admit Card 2026 - हाइलाइट्स बिहार STET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित होगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दी गई परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र का पता ध्यान से चेक कर लें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 8047282787 या ईमेल bseb.support@cbrt.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा का नाम बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 पेपर पेपर 1 और पेपर 2 एडमिट कार्ड की तारीख 18 अक्टूबर 2026 (जारी) परीक्षा तिथि 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) लॉगिन विवरण यूजर आईडी और पासवर्ड आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in

Bihar STET Exam Schedule 2026: परीक्षा का पूरा शेड्यूल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2026 के लिए आवेदन और करेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बिहार STET 2026 का नोटिफिकेशन 14 अगस्त को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू हुए थे। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं। बिहार STET 2026 नोटिफिकेशन PDF 14 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 17 अगस्त 2026 आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 पहला और दूसरा डमी एडमिट कार्ड 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 तिथि 18 अक्टूबर 2026 (दोपहर बाद) बिहार STET परीक्षा 2026 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 Bihar STET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना Bihar STET Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं। होम पेज पर STET 2026 Admit Card Download लिंक पर क्लिक करें। अब लॉगिन पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका STET एडमिट कार्ड दिखाई देगा। एडमिट कार्ड में दर्ज नाम, परीक्षा तिथि, समय और केंद्र की जानकारी चेक करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड की सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो सुधार के लिए संबंधित आधिकारिक सहायता माध्यम से संपर्क करें। Bihar STET Exam Date 2026: कब होगी परीक्षा? बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 का आयोजन 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक किया जाना है। परीक्षा कंप्यूटर-आधारित (CBT) मोड में आयोजित होगी। पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड से चेक करनी चाहिए।