[OUT] बिहार STET एडमिट कार्ड 2026: stetregistration.cbrt.co.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF
Bihar STET Admit Card 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar STET Admit Card 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आज 18 अक्टूबर 2026, रविवार को BSEB STET Admit Card 2026 जारी कर दिया है। पेपर 1 (माध्यमिक) और पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना Application Number और Password दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
बिहार STET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार बिहार STET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से चेक कर लें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं।
Bihar STET Admit Card Download 2026 Link
बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 का डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना Application Number और Password दर्ज करके लॉगिन करना होगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
यहां क्लिक करें:- Bihar STET Admit Card 2026 Link (Active)
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— Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 16, 2026
BSEB STET Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
बिहार STET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित होगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दी गई परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र का पता ध्यान से चेक कर लें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 8047282787 या ईमेल bseb.support@cbrt.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा बोर्ड
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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परीक्षा का नाम
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बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026
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पेपर
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पेपर 1 और पेपर 2
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एडमिट कार्ड की तारीख
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18 अक्टूबर 2026 (जारी)
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परीक्षा तिथि
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25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026
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परीक्षा का माध्यम
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
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लॉगिन विवरण
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यूजर आईडी और पासवर्ड
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आधिकारिक वेबसाइट
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stetregistration.cbrt.co.in
Bihar STET Exam Schedule 2026: परीक्षा का पूरा शेड्यूल
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET 2026 के लिए आवेदन और करेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बिहार STET 2026 का नोटिफिकेशन 14 अगस्त को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू हुए थे। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं।
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बिहार STET 2026 नोटिफिकेशन PDF
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14 अगस्त 2026
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ऑनलाइन आवेदन शुरू
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17 अगस्त 2026
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आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख
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22 सितंबर 2026
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पहला और दूसरा डमी एडमिट कार्ड
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25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026
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बिहार STET एडमिट कार्ड 2026 तिथि
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18 अक्टूबर 2026 (दोपहर बाद)
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बिहार STET परीक्षा 2026
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25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026
Bihar STET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना Bihar STET Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं।
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होम पेज पर STET 2026 Admit Card Download लिंक पर क्लिक करें।
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अब लॉगिन पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
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लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपका STET एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
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एडमिट कार्ड में दर्ज नाम, परीक्षा तिथि, समय और केंद्र की जानकारी चेक करें।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड की सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो सुधार के लिए संबंधित आधिकारिक सहायता माध्यम से संपर्क करें।
Bihar STET Exam Date 2026: कब होगी परीक्षा?
बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 का आयोजन 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक किया जाना है। परीक्षा कंप्यूटर-आधारित (CBT) मोड में आयोजित होगी। पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड से चेक करनी चाहिए।
परीक्षा के दिन उम्मीदवार निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र और आधिकारिक निर्देशों में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज भी लेकर जाएं। परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देश पढ़ने से परीक्षा केंद्र पर होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी।
बिहार STET परीक्षा पैटर्न 2026
बिहार STET परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता के लिए और पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता के लिए आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करते समय संबंधित विषय और परीक्षा के निर्धारित पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए।
आपके दिए गए परीक्षा पैटर्न के अनुसार, मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:
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कुल अंक: 150
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विषय संबंधी प्रश्न: 100 अंक
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शिक्षण कौशल और अन्य दक्षताएं: 50 अंक
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परीक्षा की अवधि: 150 मिनट (2 घंटे 30 मिनट)
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प्रश्नों का प्रकार: बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
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प्रत्येक प्रश्न के अंक: 1 अंक
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नेगेटिव मार्किंग: नहीं
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.