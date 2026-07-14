MDSU University Result 2026 OUT: BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom सहित अन्य UG, PG कोर्स के रिजल्ट चेक करें
MDSU Ajmer University Result 2026 OUT: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू), अजमेर ने BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom सहित अन्य UG, PG कोर्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट mdsuajmer.ac.in पर जाकर रोल नंबर दर्ज करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
MDSU Ajmer University Result 2026 OUT: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी (MDSU), अजमेर ने BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom सहित कई अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के सेमेस्टर परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने सेमेस्टर परीक्षा दी है, वे यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
MDSU Result 2026 Download Link
छात्रों का MDSU Result Link आधिकारिक वेबसाइट mdsuajmer.ac.in और mdsuexam.org/MdSmaINpanel.php.पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अब बिना देरी किए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। हमने छात्रों की सुविधा के लिए रिजल्ट तक पहुंचने का डायरेक्ट लिंक भी नीचे दिया है।
|
MDSU Ajmer Result 2026 Link
एमडीएसयू रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से एमडीएसयू रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं।
-
सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट mdsuexam.org पर जाएं।
-
होम पेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें।
-
फिर Result Year, Result Type, UG/PG/Other Courses, और रोल नंबर डालें।
-
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
-
मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
एमडीएसयू स्कोरकार्ड पर उल्लिखित विवरण
एमडीएसयू स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें दी गई सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक चेक करें। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे सुधारने के लिए तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करना आवश्यक है। सामान्य तौर पर, मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:
-
छात्र का नाम
-
रोल नंबर
-
नामांकन नंबर (Enrollment/Registration)
-
पिता/माता का नाम
-
कोर्स (जैसे BA, BSc, BCom, MA आदि)
-
सेमेस्टर/वर्ष
-
कॉलेज का नाम
-
परीक्षा सत्र (Session)
-
विषयों के नाम एवं विषय कोड
-
प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
-
प्रत्येक विषय के कुल अंक
-
कुल प्राप्तांक (Aggregate/Total Marks)
-
ग्रेड/डिवीजन
-
परिणाम की स्थिति (Pass/Fail/Compartment/Promoted)
-
विश्वविद्यालय का नाम और अन्य आधिकारिक विवरण।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.