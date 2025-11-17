RRB JE 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहाँ देखें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

RRB JE 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 2569 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अधिसूचना सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर दी गई है। आरआरबी जेई 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है। जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसम्बर हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) सीईएन नंबर 05/2025 के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों को भरने के लिए आरआरबी जेई परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आरआरबी जेई 2025 परीक्षा विशेष रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है।

आरआरबी जेई भर्ती 2025- महत्वपूर्ण तिथियां

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना के साथ आरआरबी जेई भर्ती 2025 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर से 10 दिसम्बर 2025 तक आरआरबी जूनियर इंजीनियर, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।