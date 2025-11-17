RRB JE 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहाँ देखें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

School Holiday on 17 November
RRB JE 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 2569 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 दिसम्बर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आयुसीमा, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया इस पेज से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

RRB JE 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 2569 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अधिसूचना सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर दी गई है। आरआरबी जेई 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है। जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसम्बर हैं. 

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) सीईएन नंबर 05/2025 के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों को भरने के लिए आरआरबी जेई परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आरआरबी जेई 2025 परीक्षा विशेष रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है। 

आरआरबी जेई भर्ती 2025- महत्वपूर्ण तिथियां

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना के साथ आरआरबी जेई भर्ती 2025 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर से 10 दिसम्बर 2025 तक आरआरबी जूनियर इंजीनियर, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अधिसूचना जारी होने की तारीख 

28 अक्टूबर 2025

विस्तृत अधिसूचना जारी होने की तारीख 

31 अक्टूबर 2025

आवेदन शुरू होने की तारीख 

30 अक्टूबर  2025 

आवेदन की अंतिम तारीख 

10 दिसम्बर  2025

आरआरबी जेई भर्ती 2025: शैक्षणिक योग्यता

पदों

शैक्षणिक योग्यता

जूनियर इंजीनियर  

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, एस एंड टी) इंजीनियरिंग या प्रासंगिक स्ट्रीम में डिप्लोमा/डिग्री।

डिपो सामग्री अधीक्षक

किसी भी विषय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री

रासायनिक पर्यवेक्षक और धातुकर्म पर्यवेक्षक

न्यूनतम 55% अंकों के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री

आरआरबी जेई भर्ती 2025: आयुसीमा 

पदों

आयु सीमा

जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक

और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक

18 से 33 वर्ष

आरआरबी जेई 2025 आवेदन शुल्क

आरआरबी जेई भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को आवश्यक आरआरबी जेई आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आरआरबी जेई आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है।

आरआरबी जेई 2025 आवेदन शुल्क

केटेगरी 

आवेदन शुल्क

सामान्य 

रु. 500/-

एससी/एसटी/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस

रु. 250/-

भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/महिला/ट्रांसजेंडर

रु. 250/-

आरआरबी जेई 2025: आवेदन प्रकिया 

  • अभ्यर्थियों को सबसे पहले संबंधित आरआरबी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

  • वेबसाइट पर उस पद का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं

  • आरआरबी जेई 2025 का आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन मोड में अपलोड करें।

  • आरआरबी जेई आवेदन शुल्क का भुगतान

  • फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

  • आरआरबी जेई 2025 आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।

