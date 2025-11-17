RRB JE 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहाँ देखें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

RRB JE 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 2569 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अधिसूचना सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर दी गई है। आरआरबी जेई 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है। जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसम्बर हैं.
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) सीईएन नंबर 05/2025 के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों को भरने के लिए आरआरबी जेई परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आरआरबी जेई 2025 परीक्षा विशेष रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है।
आरआरबी जेई भर्ती 2025- महत्वपूर्ण तिथियां
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना के साथ आरआरबी जेई भर्ती 2025 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर से 10 दिसम्बर 2025 तक आरआरबी जूनियर इंजीनियर, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
|
अधिसूचना जारी होने की तारीख
|
28 अक्टूबर 2025
|
विस्तृत अधिसूचना जारी होने की तारीख
|
31 अक्टूबर 2025
|
आवेदन शुरू होने की तारीख
|
30 अक्टूबर 2025
|
आवेदन की अंतिम तारीख
|
10 दिसम्बर 2025
आरआरबी जेई भर्ती 2025: शैक्षणिक योग्यता
|
पदों
|
शैक्षणिक योग्यता
|
जूनियर इंजीनियर
|
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, एस एंड टी) इंजीनियरिंग या प्रासंगिक स्ट्रीम में डिप्लोमा/डिग्री।
|
डिपो सामग्री अधीक्षक
|
किसी भी विषय से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री
|
रासायनिक पर्यवेक्षक और धातुकर्म पर्यवेक्षक
|
न्यूनतम 55% अंकों के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री
आरआरबी जेई भर्ती 2025: आयुसीमा
|
पदों
|
आयु सीमा
|
जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक
और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक
|
18 से 33 वर्ष
आरआरबी जेई 2025 आवेदन शुल्क
आरआरबी जेई भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को आवश्यक आरआरबी जेई आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आरआरबी जेई आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है।
|
आरआरबी जेई 2025 आवेदन शुल्क
|
केटेगरी
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य
|
रु. 500/-
|
एससी/एसटी/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस
|
रु. 250/-
|
भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/महिला/ट्रांसजेंडर
|
रु. 250/-
आरआरबी जेई 2025: आवेदन प्रकिया
-
अभ्यर्थियों को सबसे पहले संबंधित आरआरबी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
-
वेबसाइट पर उस पद का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं
-
आरआरबी जेई 2025 का आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन मोड में अपलोड करें।
-
आरआरबी जेई आवेदन शुल्क का भुगतान
-
फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें
-
आरआरबी जेई 2025 आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।
