RRB NTPC Graduate Answer Key 2026 Link OUT: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आज, 15 जुलाई 2026 को CEN 06/2025 के तहत आयोजित आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 परीक्षा की आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं और आधिकारिक आंसर की के माध्यम से अपने संभावित अंकों का आकलन कर सकते हैं। यह परीक्षा 5,810 ग्रेजुएट-लेवल पदों पर भर्ती के लिए 10 जुलाई को आयोजित की गई थी। RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2026 Download Link आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 आंसर की 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक सभी क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड का उपयोग करके आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे आंसर की डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2026 PDF Link यहां क्लिKक करें Railway NTPC CBT 2 Answer Key 2026 PDF Notice RRB NTPC CBT 2 की आंसर की जारी होने और उस पर आपत्ति दर्ज करने की तारीखों की जानकारी 15 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस में दी गई है। उम्मीदवार यहां भर्ती बोर्ड द्वारा आधिकारिक नोटिस देखें। Railway NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी उत्तर कुंजी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप RRB की आधिकारिक वेबसाइट या rrb.digialm.com पर जाएं।

फिर "CEN 06/2025: CBT-II Answer Key, Question Paper & Response Sheet" लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

स्क्रीन पर दिए कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें।

आपकी आंसर की, प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

इसे PDF में डाउनलोड करके अपने अंकों को क्रॉस चेक करें।