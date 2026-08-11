UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी परिणाम किसी भी वक्त upessc.up.gov.in, क्वालिफाईंग मार्क्स सहित डिटेल्स जानें

UPTET Result 2026 Live : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई को किया गया था। जिसमें लगभग 17 लाख उम्मीदवारों ने उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 19 लाख ही दर्ज किए गए थे।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए आयोजित परीक्षा की उत्तरकुंजी 8 जुलाई को जारी की गई थी। आपत्तियां 14 जुलाई रात 12 बजे तक दर्ज की गईं। जिसके बाद से ही उम्मीदवारों को परिणामों का इंतजार है।

UPTET Result 2026 Date: यूपीटीईटी रिजल्ट डेट और टाइम

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का परिणाम किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। UPESSC की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है।

UPTET Qualifying Marks 2026: यूपीटीईटी पासिंग मार्क्स

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पासिंग मार्क्स उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार, निर्धारित किए जाते हैं। उम्मीदवारों को यह जरूर जानना चाहिए की परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स अनिवार्य हैं। कैटेगरी वाइज न्युनतम क्वालिफाईंग मार्क्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:

कुल अंक कैटेगरी न्युनतम पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स







150 मार्क्स जनरल (UR) 60% 90 मार्क्स अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 55% 82 मार्क्स अनुसूचित जाति (SC) 55% 82 मार्क्स अनुसूचित जनजाति (ST) 55% 82 मार्क्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 55% 82 मार्क्स दिव्यांग (PwD) 55% 82 मार्क्स भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) 55% 82 मार्क्स

UPTET Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे।

स्टेप 1 सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।