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UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी परिणाम किसी भी वक्त upessc.up.gov.in, क्वालिफाईंग मार्क्स सहित डिटेल्स जानें

Priyanka Pal
By Priyanka Pal
Aug 12, 2026, 13:59 IST

UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी के 17 लाख उम्मीदवार अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद डायरेक्ट लिंक और कट ऑफ मार्क्स सहित डिटेल्स यहां लेख में उपलब्ध करा दी जाएंगी।  उम्मीदवार यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें जागरण जोश के साथ। 


UPTET Result 2026 Live
UPTET Result 2026 Live

HIGHLIGHTS

  • यूपीटीईटी रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है।
  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) 2 से 4 जुलाई को किया गया।
  • इस साल यूपीटीईटी परीक्षा में लगभग 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं।

UPTET Result 2026 Live : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई को किया गया था। जिसमें लगभग 17 लाख उम्मीदवारों ने उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 19 लाख ही दर्ज किए गए थे।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए आयोजित परीक्षा की उत्तरकुंजी 8 जुलाई को जारी की गई थी। आपत्तियां 14 जुलाई रात 12 बजे तक दर्ज की गईं। जिसके बाद से ही उम्मीदवारों को परिणामों का इंतजार है।

UPTET Result 2026 Date: यूपीटीईटी रिजल्ट डेट और टाइम

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का परिणाम किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। UPESSC की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है।

UPTET Qualifying Marks 2026: यूपीटीईटी पासिंग मार्क्स 

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पासिंग मार्क्स उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार, निर्धारित किए जाते हैं। उम्मीदवारों को यह जरूर जानना चाहिए की परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स अनिवार्य हैं। कैटेगरी वाइज न्युनतम क्वालिफाईंग मार्क्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:

कुल अंक 

कैटेगरी 

न्युनतम पासिंग मार्क्स 

पासिंग मार्क्स 




150 मार्क्स 

जनरल (UR)

60%

90 मार्क्स 

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

55%

82 मार्क्स

अनुसूचित जाति (SC)

55%

82 मार्क्स

अनुसूचित जनजाति (ST)

55%

82 मार्क्स

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

55%

82 मार्क्स

दिव्यांग (PwD)

55%

82 मार्क्स

भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen)

55%

82 मार्क्स

UPTET Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। 

स्टेप 1 सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 5 प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 12, 2026, 13:59 IST

    UPTET रिजल्ट 2026 कब तक आएगा?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक रिजल्ट से जुड़ी डेट और टाइम की कोई अपडेट नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। 

  • Aug 12, 2026, 13:31 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी की ई-स्कोरकार्ड

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपीटीईटी का ई-स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा। जिसे उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। 

  • Aug 12, 2026, 13:06 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

    इस साल यूपीटीईटी लिखित भर्ती 2026 परीक्षा में लगभग 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। जिसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 19 लाख हैं। 

  • Aug 12, 2026, 12:45 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के स्टेप

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। 

    स्टेप 1 सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

    स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें। 

    स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

    स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

    स्टेप 5 प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

  • Aug 12, 2026, 12:24 IST

    UPTET Result 2026: रिजल्ट जारी होने के बाद आने वाली समस्याएं

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं। वे वेबसाइट को रिफ्रेश करके रिजल्ट को आसानी से देख सकेंगे। 

  • Aug 12, 2026, 12:04 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी रिजल्ट के साथ क्या मेरिट लिस्ट भी आएगी?

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 के साथ मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं आयोग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रिजल्ट के जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। 

  • Aug 12, 2026, 11:51 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। 

  • Aug 12, 2026, 11:28 IST

    UPTET प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं?

    वर्ष 2026 के यूपीटीईटी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा प्राधिकरण को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे:

    • यूपीटीईटी परीक्षा की मार्कशीट।
    • यूपीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र।
    • फोटोयुक्त पहचान पत्र।
    • प्रवेश पत्र।
    • उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र।
    • उम्मीदवार का विशेष आरक्षण पत्र।
  • Aug 12, 2026, 11:19 IST

    UPTET प्रोविजनल आंसर की कब जारी की गई थी?

    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी यूपीटीईटी प्रोविजनल आंसर की 8 जुलाई को जारी की गई थी। आपत्तियां 14 जुलाई रात 12 बजे तक दर्ज की गईं। जिसके बाद से ही उम्मीदवार  परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।


  • Aug 12, 2026, 11:05 IST

    UPTET प्रमाणपत्र 2026

    यूपीटीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो कि जीवनभर वैध रहेगा। उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा पूरी करने पर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। 

  • Aug 12, 2026, 10:42 IST

    UPTET मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं?

    उम्मीदवार यूपीटीईटी परीक्षा 2026 में प्राप्त अंकों की गणना कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। यूपीटीईटी ऑफलाइन परीक्षा में अपने अंकों की गणना करने का तरीका निम्नलिखित है:

    • ऑनलाइन परीक्षा 150 अंकों की होती है।
    • प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा।
    • किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।
    • उम्मीदवार सही उत्तरों की संख्या गिनकर उन्हें जोड़ सकते हैं।
  • Aug 12, 2026, 10:28 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी पेपर 2 कौन सी कक्षा के लिए है?

    यूपीटीईटी पेपर 2 उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए किया जाता है। 

  • Aug 12, 2026, 10:19 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी पेपर 1 कौन सी कक्षा के लिए है?

    यूपीटीईटी परीक्षा दो स्तरों पर अध्यापन के लिए पात्रता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है। 

  • Aug 12, 2026, 10:04 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम कब आएगा?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपीटीईटी परीक्षा का परिणाम 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने की आवश्यकता होगी। 

  • Aug 12, 2026, 07:12 IST

    UPTET Result 2026 Kab Aayega

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

  • Aug 11, 2026, 19:06 IST

    UPTET रिजल्ट क्या ऑफलाइन भी देख सकते हैं?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का परिणाम ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जिसे उम्मीदवार ऑफलाइन नहीं देख सकते। 

  • Aug 11, 2026, 18:37 IST

    UPTET कट ऑफ मार्क्स

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) यूपीटीईटी कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित हैं:

    2017 - 60% (90/150)

    2018 - 60% (90/150)

    2019 - 60% (90/150)

    2021-22 - 60% (90/150)

    2026 - अपेक्षित कट ऑफ (60% / 90 मार्क्स)

  • Aug 11, 2026, 18:17 IST

    UPTET Result 2026: क्या यूपीटीईटी रिजल्ट के बाद भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं?

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। यदि आयोग की ओर से आपत्ति से जुड़ा नोटिस जारी किया जाता है, तो उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 

  • Aug 11, 2026, 17:53 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी रिजल्ट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें। 

    स्टेप 1 सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। 

    स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें। 

    स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

    स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

    स्टेप 5 प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

  • Aug 11, 2026, 17:12 IST

    UPTET Qualifying Marks 2026: यूपीटीईटी पासिंग मार्क्स

    यूपीटीईटी क्वालिफाईंग मार्क्स कैटेगरी वाइज देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए विवरण देख सकते हैं। 

    जनरल (UR) - 60%

    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) - 55%

    अनुसूचित जाति (SC) - 55%

    अनुसूचित जनजाति (ST) - 55%

    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 55%

    दिव्यांग (PwD) - 55%

    भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) - 55%

  • Aug 11, 2026, 16:24 IST

    UPTET साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है?

    यूपीटीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन साल में एक बार आयोजित की जाती है। इस साल परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई को किया गया था। जिसके परिणामों का इंतजार उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे हैं। 

  • Aug 11, 2026, 16:07 IST

    UPTET में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं?

    यूपीटीईटी जनरल वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 60 प्रतिशत है। जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 55 प्रतिशत तय किए गए हैं। 

  • Aug 11, 2026, 15:49 IST

    UPTET Result 2026 क्या आज जारी किया जाएगा?

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद डायरेक्ट लिंक यहां लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

  • Aug 11, 2026, 14:24 IST

    UPTET क्लियर करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को कितने नंबर चाहिए?

    यूपीटीईटी परीक्षा 2026 पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 150 में से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। 

  • Aug 11, 2026, 14:05 IST

    UPTET की वैधता कितनी है?

    यूपीटीईटी प्रमाण पत्र Lifetime वैध है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया था, जिसके तहत 2011 या उसके बाद जारी किए गए सभी UPTET प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य माने जाते हैं।

  • Aug 11, 2026, 13:34 IST

    UPTET Result 2026 लॉगिन क्रेडेंशियल

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 परिणाम डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। 

  • Aug 11, 2026, 13:17 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

    यूपीटीईटी परीक्षा पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 90 नंबर (60%) मार्क्स होने चाहिए। वहीं, आरक्षित श्रेणियों ओबीसी, एससी, एसटी और Pwd के उम्मीदवारों के पास 82 नंबर (55%) होने चाहिए। 

  • Aug 11, 2026, 13:04 IST

    UPTET 2026 Number of Attempts: यूपीटीईटी परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं?

    यूपीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने के प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। अधिसूचना में उल्लेखित आयु सीमा के भीतर आने वाले उम्मीदवार पात्र होने पर कई बार आवेदन कर सकते हैं। 

  • Aug 11, 2026, 12:58 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी पिछले 4 साल में भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या?

    त्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार पिछले साल UPTET में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या देख सकते हैं:

    2017 - 9.76 लाख

    2018 - 16,73,126

    2019 - 15.15 लाख

    2021-22 - 18,22,112

    2026 - 17,70,714

  • Aug 11, 2026, 12:52 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या

    इस साल यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में लगभग 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। जबकि रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 19 लाख थे। 

  • Aug 11, 2026, 12:40 IST

    UPTET Result 2026: क्या आज जारी होगा यूपीटीईटी रिजल्ट?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। 

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उम्मीदवारों की OMR Sheet की स्कैनिंग लगभग पूरी कर ली गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, कि रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। 

  • Aug 11, 2026, 12:33 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी और सीटीईटी में क्या अंतर है?

    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) ये दोनों ही एग्जाम टीचर बनने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि CTET राष्ट्रीय स्तर पर CBSE की ओर से आयोजित किया जाता है। इसकी मान्यता भारत के केंद्रीय/राज्य विद्यालयों में मान्य है। जबकि यूपीटीईटी राज्य स्तर पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। 

  • Aug 11, 2026, 12:14 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी स्कोरकार्ड में क्या - क्या डिटेल्स शामिल रहेंगी?

    यूपीटीईटी स्कोरकार्ड 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। स्कोरकार्ड में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल रहेंगी:

    • उम्मीदवार का नाम
    • रोल नंबर
    • रजिस्ट्रेशन नंबर
    • माता -पिता का नाम
    • कैटेगरी
    • पेपर (Paper 1, Paper 2)
    • विषय वार प्राप्त अंक
    • पास प्रतिशत
  • Aug 11, 2026, 12:01 IST

    UPTET Result 2026: पहले यूपीटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र की Validity कितनी थी?

    यूपीटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र (Certificate) की Validity पहले 5 साल की होती थी। शिक्षा प्रणाली में किए गए कई बदलावों के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से इसकी प्रमाणिकता को जीवनकाल (Lifetime) कर दिया गया है। 

  • Aug 11, 2026, 11:44 IST

    UPTET Result 2026: मैं अगर यूपीटीईटी परीक्षा पास कर लेता हूं उसके बाद क्या होगा?

    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र (Certificate) मिलता है। जिसके बाद कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। 

  • Aug 11, 2026, 11:33 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी परीक्षा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

    पहले यूपीटीईटी का संचालन UPBEB (बेसिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा किया जाता था। जिसे 2026 के चक्र की देखरेख के लिए नई संस्था UPESSC (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग) को सौंप दिया गया है।

  • Aug 11, 2026, 11:22 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी रिजल्ट डेट और टाइम

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का परिणाम किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। UPESSC की ओर से आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है।

  • Aug 11, 2026, 11:17 IST

    UPTET Result 2026: इस साल यूपीटीईटी परीक्षा कब आयोजित की गई?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का आयोजन 2 से 4 जुलाई को किया गया था। जिसके बाद उम्मीदवार अब परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। परिणामों की घोषणा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर की जाएगी। 

  • Aug 11, 2026, 11:14 IST

    UPTET Result 2026: यूपी टीईटी कौन दे सकता है?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPTET) परीक्षा 2026 वे उम्मीदवार दे सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड (D.El.Ed/BTC), बीएड (B.Ed), बीएलएड (B.L.Ed) या अन्य निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास किया हो या समकक्ष योग्यता। या ऐसे उम्मीदवार जो अंतिम वर्ष (Appearing) में हों। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

  • Aug 11, 2026, 11:08 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी क्या है?

    यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों का चयन किया जाता है।

How to Calculate your Marks for UPTET Result 2026: यूपीटीईटी मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं?

उम्मीदवार यूपीटीईटी परीक्षा 2026 में प्राप्त अंकों की गणना (Calculation) कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। यूपीटीईटी ऑफलाइन परीक्षा में अपने अंकों की गणना करने का तरीका निम्नलिखित है:

  • ऑनलाइन परीक्षा 150 अंकों की होती है।
  • प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा।
  • किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।
  • उम्मीदवार सही उत्तरों की संख्या गिनकर उन्हें जोड़ सकते हैं।
Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

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