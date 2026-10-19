Aadhaar Card Update: आधार कार्ड धारकों की हुई मौज! 31 दिसंबर तक फ्री में अपडेट करें ये डिटेल्स

यदि आपका आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन उसमें दर्ज ईमेल आईडी पुरानी हो गई है या आपने अब तक अपनी ईमेल आईडी आधार से लिंक नहीं कराई है, तो आपके लिए काम की खबर है। अब इसके लिए आपको 75 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल ID अपडेट करने की सुविधा को 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त कर दिया है। यानी आप अपने स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे यह काम कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। पहले आधार में ईमेल ID अपडेट कराने के लिए 75 रुपये का चार्ज देना पड़ता था। लेकिन अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक इस सेवा का लाभ बिना किसी चार्ज के लिया जा सकता है। हालांकि, यह छूट केवल आधिकारिक Aadhaar App के जरिए ईमेल अपडेट कराने पर लागू है। 31 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं ईमेल आज के समय में आधार कार्ड कई जरूरी कामों में इस्तेमाल होता है। ऐसे में आधार से जुड़ी डिटेल्स सही और अपडेट रहना जरूरी है। अगर आपकी ईमेल आईडी बदल गई है या आधार में पुरानी ईमेल आईडी दर्ज है, तो आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।

मोबाइल से कैसे अपडेट करें आधार की ईमेल ID? इसके लिए आपको आधार केंद्र जाने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं, यह सेवा की उपलब्धता और ऐप में दिए गए निर्देशों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधिकारिक Aadhaar App डाउनलोड करें या उसे अपडेट कर लें। इसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें: 1. अपने मोबाइल में Aadhaar App खोलें और निर्देशों के अनुसार लॉगिन करें। 2. ऐप में ईमेल आईडी अपडेट करने का विकल्प देखें। 3. अपनी नई ईमेल आईडी और मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। 4. ऐप में बताए गए तरीके से वेरिफिकेशन पूरा करें। 5. डिटेल्स सबमिट करने के बाद अपडेट से जुड़ा स्टेटस चेक करते रहें। क्या आधार में हर बदलाव भी मुफ्त होगा? ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए दी गई मुफ्त सुविधा को आधार में हर तरह के बदलाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या दूसरी जानकारी अपडेट कराने के लिए अलग नियम और चार्ज लागू हो सकते हैं।