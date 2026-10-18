Bank Holiday: आज 19 अक्टूबर को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट, आरबीआई ने क्यों लिया फैसला
Bank Holiday 19 October 2026: आज सोमवार को दशहरा और दुर्गा पूजा के कारण किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे? चलिए पता करते है 19 अक्टूबर को देश के किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
Bank Holiday: यदि आप सोमवार, 19 अक्टूबर को बैंक जाकर अपना जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। दशहरा और दुर्गा पूजा के चलते देश के कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
ऐसे में बिना जानकारी के बैंक पहुंचने पर आपका काम अटक सकता है। हालांकि, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। आइए जानते हैं कि आज किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे और अक्टूबर में आगे कब-कब छुट्टियां पड़ने वाली हैं।
19 अक्टूबर को कहां बंद रहेंगे बैंक?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 19 अक्टूबर को असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
इन राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक समेत सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।
वहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। ध्यान रखें कि बैंक की छुट्टियां राज्य और स्थानीय बैंकिंग केंद्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं।
दशहरा और दुर्गा पूजा के कारण बैंक अवकाश
अक्टूबर में दशहरा और दुर्गा पूजा के चलते कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। नवरात्रि के दौरान महाष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और ओडिशा में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है।
वहीं, विजयादशमी यानी दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आयुध पूजा के अवसर पर औजारों, मशीनों और वाहनों की पूजा की जाती है। इन्हीं त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक अवकाश निर्धारित किए गए हैं।
अक्टूबर में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
अक्टूबर के बाकी दिनों में भी कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। छुट्टियों की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
20 अक्टूबर, मंगलवार: विजयादशमी और दुर्गा पूजा के कारण कई बैंकिंग केंद्रों में छुट्टी।
21 अक्टूबर, बुधवार: कुछ राज्यों में विजयादशमी और दुर्गा पूजा का अवकाश।
22 और 23 अक्टूबर: सिक्किम में दुर्गा पूजा और दशैं के कारण बैंक बंद।
24 अक्टूबर, शनिवार: महीने का चौथा शनिवार।
25 अक्टूबर, रविवार: साप्ताहिक अवकाश।
26 अक्टूबर, सोमवार: कुछ क्षेत्रों में लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे और वाल्मीकि जयंती।
29 अक्टूबर, गुरुवार: हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ।
31 अक्टूबर, शनिवार: गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती।
बैंक बंद होने पर भी कर सकेंगे लेनदेन
बैंक शाखाएं बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पैसों का लेनदेन भी रुक जाएगा। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ATM से नकदी निकालने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
हालांकि, चेक क्लियरेंस और बैंक शाखा में होने वाले दूसरे कामों में देरी हो सकती है। इसलिए जरूरी काम समय रहते निपटा लें और बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टी की पुष्टि जरूर कर लें।
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