FASTag खराब हो जाए तो Annual Pass का क्या होगा? जानिए बैलेंस ट्रांसफर करने का आसान तरीका

यदि आपकी कार या किसी अन्य निजी वाहन पर लगा FASTag खराब हो जाए या टोल प्लाजा पर स्कैन न हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या उसमें मौजूद बैलेंस या एनुअल पास का पैसा बेकार हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपने एनुअल पास को नए FASTag पर ट्रांसफर करा सकते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को सरल तरीके से समझते है।

नया FASTag खरीदने पर फिर से 3075 रूपये देने होंगे?

नहीं। यदि आपका FASTag खराब हो गया है, तो आपको दोबारा एनुअल पास खरीदने की जरूरत नहीं होगी। नया FASTag जारी होने के बाद आपका एनुअल पास नए टैग पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए अपने FASTag जारी करने वाले बैंक या सेवा प्रदाता से संपर्क करना होगा।

FASTag एनुअल पास क्या है?

FASTag एनुअल पास निजी कार, जीप और वैन के लिए शुरू की गई एक प्रीपेड टोल सुविधा है। इसमें एक बार 3075 का पेमेंट करने पर तय शर्तों के अनुसार बार-बार टोल भुगतान की झंझट कम हो जाती है। इसे पुरे देश में 15 अगस्त 2025 से ही लागू कर दिया गया था।