एक खतौनी में 3 से 4 भाइयों के नाम, किसे मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा? यह है नियम

किसान परिवारों में जमीन को लेकर एक स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। एक ही खतौनी में दो, चार या पांच भाइयों के नाम दर्ज होते हैं। सभी का जमीन में हिस्सा भी होता है और कई भाई अपने-अपने हिस्से पर खेती भी करते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या एक ही खतौनी में नाम होने पर सभी भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6000-6000 रुपये मिल सकते हैं? बता दें कि सिर्फ खतौनी में नाम दर्ज होना पीएम किसान का पैसा मिलने की गारंटी नहीं है। योजना का लाभ किसे मिलेगा, यह किसान की व्यक्तिगत पात्रता और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की स्थिति के आधार पर तय होता है। एक खतौनी में नाम है तो क्या सभी को मिलेंगे 6000? पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन यदि एक ही जमीन की खतौनी में कई भाइयों के नाम हैं, तो सभी के खाते में अलग-अलग 6000 रुपये आना अपने आप तय नहीं हो जाता।

मान लें चार भाइयों के नाम एक ही खतौनी में शामिल हैं, तो यह देखना जरूरी होगा कि जमीन में किसका कितना हिस्सा है और क्या सभी भाई अपने-अपने हिस्से पर खेती कर रहे हैं। यदि हिस्सेदारी स्पष्ट है और भाई अलग-अलग किसान के रूप में पात्र हैं, तो उन्हें अलग से योजना का लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। अंतिम पात्रता पीएम किसान के नियमों के मुताबिक ही तय होगी। केवल जमीन में नाम होना पर्याप्त नहीं कई किसान यह मान लेते हैं कि खतौनी में नाम दर्ज है तो पीएम किसान की किस्त भी जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। योजना का लाभ पाने के लिए पात्र किसान का सही तरीके से रजिस्ट्रेशन होना और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना भी जरूरी है। पति-पत्नी और बच्चों के मामले में क्या नियम है? पीएम किसान योजना में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक ही परिवार माना जाता है। इसलिए परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग 6000 रुपये नहीं मिलते। हालांकि, बालिग भाइयों की स्थिति अलग हो सकती है। यदि भाई अलग रहते हैं, अपनी जमीन पर खेती करते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में स्वतंत्र किसान के तौर पर दर्ज हैं, तो उनकी पात्रता अलग से देखी जा सकती है।